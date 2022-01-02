Моменты счастья: польза объятий для души и тела

Оказывается, польза объятий для человека не ограничивается одним лишь удовольствием. Переплетения рук и тел полезны для здоровья, самочувствия и настроения. Без объятий сложно создать контакт между ребенком и матерью, между партнерами и друзьями.

Гормон любви

По статистике французы в три раза чаще, чем американцы, обнимаются со своими любимыми в публичных местах. Может быть, из-за этого их называют самой романтичной нацией, а женщины-француженки всегда довольные жизнью и счастливые?

Крепкие объятия и даже держание за руки увеличивает уровень окситоцина, серотонина и дофамина — гормонов любви и удовольствия. Как следствие, легче установить эмоциональный контакт с человеком, завязать разговор и раскрепоститься.

Повышенный иммунитет

Благодаря уже известному нам окситоцину, здоровье становится крепче. Люди, которые регулярно обнимаются, на 32% меньше подвержены сезонным простудам. Их иммунитет работает лучше, защищая своего хозяина от недугов.

Крепкая связь между матерью и ребенком

Дети больше всего нуждаются в телесных ласках, “тисканьях” и “обнимашках”. Первые годы жизни обязательно должны быть наполнены физическим контактом с матерью, ведь малыш полностью зависим от нее.

Практика показываает, что младенцы, от которых отказались, не ощущали тактильных прикосновений и объятий во внешнем мире, из-за чего отказывались от пищи и даже умирали.

А в США проводили немного жестокий эксперимент на обезьянах: у них забирали маму, а взамен предлагали два чучела. Одно мягкое и пушистое, но без еды, а другое — металическое и холодное с бутылочкой молока. Животные раз за разом выбирали “мягкую маму”. Из чего ученые сделали вывод, что потребности в объятиях выше, чем в еде.

Укрепление сердца

Во время объятий артериальное давление снижается и сердцу не приходится перенапрягаться: частота сердечных сокращений уменьшается, а гормоны стресса — кортизол и адреналин — синтезируются в меньших количества. Вероятность инсульта или внезапной остановки сердца снижается.

Приятное расслабление