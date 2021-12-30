ФОТО | Керсти Кальюлайд показала изменившийся стиль

Похоже, что даже то небольшое количество времени, которое прошло с момента завершения ее президентства, заставило Кальюлайд немного изменить прическу и внешность.

“Вчера вечером EPRA — Эстонский союз связей с общественностью, вручил мне ежегодную награду на большом приеме в Музее оккупации и свободы за смелое использование свободы слова”, — написала Кальюлайд в своем посте на Facebook.

Как сообщает rus.err.ee, по мнению союза, как во время работы на посту президента, так и в последовавший за этим период Кальюлайд активно помогала коммуникационным службам держать в фокусе внимания самое важное для общества Эстонии.