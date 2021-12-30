ФОТО | Керсти Кальюлайд показала изменившийся стиль(2)
Вчера Керсти Кальюлайд участвовала в заседании Эстонского союза связей с общественностью, где ей вручили ежегодную премию в области коммуникации. Однако внимание общественности привлек также и другой факт — изменились стиль и прическа Кальюлайд.
Похоже, что даже то небольшое количество времени, которое прошло с момента завершения ее президентства, заставило Кальюлайд немного изменить прическу и внешность.
“Вчера вечером EPRA — Эстонский союз связей с общественностью, вручил мне ежегодную награду на большом приеме в Музее оккупации и свободы за смелое использование свободы слова”, — написала Кальюлайд в своем посте на Facebook.
Как сообщает rus.err.ee, по мнению союза, как во время работы на посту президента, так и в последовавший за этим период Кальюлайд активно помогала коммуникационным службам держать в фокусе внимания самое важное для общества Эстонии.