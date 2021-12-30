Женщина из племени маори стала первой телеведущей с тату на лице

По информации издания, 38-летняя Ориини Кайпара (Oriini Kaipara) сделала традиционную тату на губах и подбородке в 2017 году после того, как сдала тест ДНК. Выяснилось, что она на 100 процентов является представительницей племени маори — коренного народа Новой Зеландии, который наносит на тело отличительные изображения.

Женщина считала, что из-за тату на лице ее никогда не допустят к прямому эфиру на телевидение. Однако в 2021 году героиня материала устроилась телеведущей на канал Newshub Live и начала работать в дневное время.

В понедельник, 27 декабря, коллега Кайпары не смог выйти на работу, и ей поручили экстренно заменить его в прямом эфире в прайм-тайм. “Я потеряла дар речи. Горжусь тем, что стала ведущей новостей в шесть часов вечера. Не позволяйте вашей самобытности или вашей культуре ограничивать вас. Используйте это как силу, чтобы творить великие дела”, — поделилась она и отметила, что теперь будет настаивать на постоянной работе в прямом эфире.

Татуировка героини материала называется Та-моко. Она отличается от обычной тем, что наносится на кожу с помощью специального зубила “ухи”, а не посредством игл. В результате кожа теряет свою гладкость, и на ней появляются шрамы. Такие изображения считаются у народа племени маори священными.