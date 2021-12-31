В чем секрет хорошего оливье? Объясняют известные шеф-повара из Эстонии

шеф-повар и совладелец ресторанов Moon, Kolm Sibulat и Mantel ja Korsten, соавтор книги рецептов “Русская кухня”

На Рождество и Новый год у нас дома обязательно есть несколько неизменных блюд. Для гостей наших ресторанов мы уже 11 лет готовим утку с кислой капустой и соусом из глега. Поэтому делаем ее и для себя. Не обходится без ДОМАШНЕГО оливье. Для него мы выбираем качественную ветчину, чаще говяжью. И обязательно свежее зеленое яблоко — оно дает свежесть и сочность. Затем огурец — соленый и свежий. Далее традиционно: картофель, зеленый горошек, яйца. И в соус кроме качественного майонеза и сметаны непременно нужно добавить два вида дижонской горчицы — и сладкую, и острую, можно с семенами горчицы, они добавят текстуры. На второй день такой ДОМАШНИЙ оливье еще вкуснее — особенно с бокалом шампанского. И, конечно, торт “Наполеон”. Для нас его готовит пекарь ресторана Moon — с настоящей вареной сгущенкой.

Полностью интервью с шеф-поваром Романом Защеринским, удостоенным в 2021 году ордена Белой звезды V класса за продвижение эстонской гастрономической культуры, читайте ЗДЕСЬ.

ресторатор, владелец Gloria и президент Bocuse d’Or Estonia:

- Что бы приготовить себе вкусное дома на Рождество и Новый год?

- Новый год без оливье, мандаринов и шампанского — это не Новый год. А Рождество не Рождество без поросенка и кислой капусты.

Приготовьте простые вещи из хороших натуральных продуктов — как в лучших ресторанах.

- Значит, вы за то, чтобы Новый год встретить в старых традициях, без всяких экспериментов?

- Абсолютно. В конце года повернитесь к новому спиной и посмотрите назад.

- Есть ли секрет, как сделать вкусным тот же оливье, он ведь удается не всегда?