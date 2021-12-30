Живой подарок под елкой: почему нельзя дарить домашних питомцев(1)
Котенок, щенок или хомячок — в подарок на день рождения, Рождество или Новый год? “Ни в коем случае!“ — убеждены немецкие защитники животных: ведь речь идет не об игрушке, а о живом существе. Подробности — у DW.
Нет ничего необычного в том, что в списке желанных подарков, которые дети мечтают получить ко дню рождения, к Новому году или к Рождеству, одно из первых мест нередко занимают домашние животные: щенки, котята, кролики, хомячки. Особенно о них мечтают дети, у которых нет братьев и сестер. Как правило, стремление завести себе питомца обусловлено желанием всегда иметь рядом живое существо, с которым можно поиграть. И когда ребенок обнаруживает в нарядно украшенной коробке под новогодней елкой или под столом четвероногого друга, радости его нет предела.
Тот факт, что появление в семье домашнего животного подразумевает и связанные с его содержанием обязанности, нередко упускается из виду. Когда же ребенку становится понятно, что за питомцем нужно еще и ухаживать, энтузиазм нередко пропадает: живой подарок вдруг оказывается ненужным, и дело заканчивается тем, что животное сдают в приют. Как избежать такой ситуации? За ответом на этот вопрос DW обратилась в берлинскую организацию Tierschutzverein für Berlin und Umgebung, основанную в 1841 году и являющуюся одним из старейших обществ защиты животных в Германии и в Европе.
Отверженные животные тяжело переживают предательство
“Печальная реальность такова, что после рождественских и новогодних праздников многие из вожделенных живых подарков рано или поздно оказываются в приюте для животных. Проходит несколько недель — и иллюзии у человека, приобретшего себе питомца улетучиваются. Особенно быстро теряют интерес к домашним животным дети. Внезапно человек осознает, что животное отнимает время, мешает планам на отпуск — и, чтобы вернуть себе независимость, избавляется от принесенной в дом кошки или собаки. “То, что отверженные животные крайне тяжело переживают разлуку с предавшими их хозяевами, таких людей мало заботит”, — сокрушается официальный представитель организации Tierschutzverein für Berlin und Umgebung Беате Камински (Beate Kaminski).
Прежде чем приносить в дом питомца, нужно хорошо подумать и все тщательно спланировать, рекомендует Камински. По ее словам, также важно донести до детей, что животные — это не предметы и не плюшевые игрушки, а живые существа, которые могут испытывать горе и боль.
“Мы постоянно говорим: животное ни в коем случае нельзя преподносить как подарок! Это не вещь! Питомца можно лишь принять в семью как ее нового члена. И при этом нужно помнить о том, что дать животному дом — значит взять на себя ответственность, нести которую зачастую приходится на протяжении многих лет”, — подчеркивает Беате Камински — и советует обратить внимание на целый ряд факторов, связанных с приобретением питомца.
Подключите к уходу за животным всех членов семьи
Перед покупкой домашнего питомца нужно созвать семейный совет и заручиться согласием всех членов семьи на его приобретение. Если никто не будет против, стоит подробно обсудить обязанности и задачи каждого и закрепить их за ним в обязательном порядке. Родителям не следует перекладывать всю ответственность по уходу за животным на детей.
Необходимо точно решить, кто будет отвечать за уборку туалета, клетки или аквариума, кто - за груминг, чьей обязанностью станет выгул животного, кормление, дрессировка и так далее. Надо также составить план альтернативного варианта ухода за питомцем на случай, если дети, повзрослев, решат жить отдельно или в силу тех или иных причин у них на первом плане вдруг окажутся другие интересы.
Стоит обратить внимание и на продолжительность жизни животного. Некоторые из них живут очень долго. Например, возраст попугаев амазонов и серых попугаиев жако может достигать 70 лет, а попугаев ара — даже 100 лет. Лучистая черепаха может жить до 189 лет, а красноухая черепаха - до 40-50 лет.
Почерпните информацию о повадках и образе жизни животного
Приобретенное животное может обмануть ожидания нового опекуна из-за своих повадок. Хомяки и мыши, например, ведут ночной образ жизни. Когда все спят, они начинают стучать, шуршать, царапать пол в клетке — и нарушают ночной покой жителей дома. Поэтому своевременная информация о таких особенностях крайне важна.
Каковы повадки животного? Сколько места ему необходимо? Каков характер у будущего питомца? Ладит ли он с детьми? Какие условия содержания требуются, и какие атрибуты и корм необходимо приобрести? Где можно подчерпнуть необходимые знания, чтобы правильно обращаться с данным животным? Всеми этими вопросами необходимо задаться еще до его приобретения.
Учитывайте фактор стоимости
Покупка домашнего питомца включает в себя не только стоимость самого животного, но и расходы на его кормление и уход за ним, страховку, налоги, услуги ветеринара, а также на содержание питомца в период отпуска хозяев в пансионе для животных или у кого-нибудь на дому.
Тому, кто решит завести маленькую собаку, в течение ее жизни придется потратить на нее не менее 20 000 евро. Поэтому при приобретении домашнего животного стоит открыть небольшую “черную кассу” и ежемесячно вносить туда определенную сумму денег для покрытия непредвиденных расходов.
Удостоверьтесь в том, что животное вам подходит
Хорошо, если до появления в семье собаки или кошки дети будут регулярно выгуливать домашних животных соседей и ухаживать за ними - например, во время школьных каникул. Таким образом они узнают, как обращаться с животными, а родители смогут понять, готовы ли дети взять на себя ответственность по уходу за питомцем.
До того как решиться на покупку живого существа, важно также выяснить, не страдает ли кто-нибудь из членов семьи аллергией на шерсть животного или на сено. И, конечно же, необходимо своевременно уточнить, позволит ли арендодатель держать дома животных, и если да, то каких.
“Важно помнить: если не следовать этим советам, то красиво начавшаяся “история любви” может быстро закончиться кошмаром — и для человека, и для животного!” — предостерегает официальный представитель организации Tierschutzverein für Berlin und Umgebung Беате Камински.