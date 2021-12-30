Живой подарок под елкой: почему нельзя дарить домашних питомцев

Прежде чем приносить в дом питомца, нужно хорошо подумать и все тщательно спланировать, рекомендует Камински. По ее словам, также важно донести до детей, что животные — это не предметы и не плюшевые игрушки, а живые существа, которые могут испытывать горе и боль.

“Печальная реальность такова, что после рождественских и новогодних праздников многие из вожделенных живых подарков рано или поздно оказываются в приюте для животных. Проходит несколько недель — и иллюзии у человека, приобретшего себе питомца улетучиваются. Особенно быстро теряют интерес к домашним животным дети. Внезапно человек осознает, что животное отнимает время, мешает планам на отпуск — и, чтобы вернуть себе независимость, избавляется от принесенной в дом кошки или собаки. “То, что отверженные животные крайне тяжело переживают разлуку с предавшими их хозяевами, таких людей мало заботит”, — сокрушается официальный представитель организации Tierschutzverein für Berlin und Umgebung Беате Камински (Beate Kaminski).

Тот факт, что появление в семье домашнего животного подразумевает и связанные с его содержанием обязанности, нередко упускается из виду. Когда же ребенку становится понятно, что за питомцем нужно еще и ухаживать, энтузиазм нередко пропадает: живой подарок вдруг оказывается ненужным, и дело заканчивается тем, что животное сдают в приют. Как избежать такой ситуации? За ответом на этот вопрос DW обратилась в берлинскую организацию Tierschutzverein für Berlin und Umgebung, основанную в 1841 году и являющуюся одним из старейших обществ защиты животных в Германии и в Европе.

Нет ничего необычного в том, что в списке желанных подарков, которые дети мечтают получить ко дню рождения, к Новому году или к Рождеству, одно из первых мест нередко занимают домашние животные: щенки, котята, кролики, хомячки. Особенно о них мечтают дети, у которых нет братьев и сестер. Как правило, стремление завести себе питомца обусловлено желанием всегда иметь рядом живое существо, с которым можно поиграть. И когда ребенок обнаруживает в нарядно украшенной коробке под новогодней елкой или под столом четвероногого друга, радости его нет предела.

“Мы постоянно говорим: животное ни в коем случае нельзя преподносить как подарок! Это не вещь! Питомца можно лишь принять в семью как ее нового члена. И при этом нужно помнить о том, что дать животному дом — значит взять на себя ответственность, нести которую зачастую приходится на протяжении многих лет”, — подчеркивает Беате Камински — и советует обратить внимание на целый ряд факторов, связанных с приобретением питомца.

Подключите к уходу за животным всех членов семьи



Перед покупкой домашнего питомца нужно созвать семейный совет и заручиться согласием всех членов семьи на его приобретение. Если никто не будет против, стоит подробно обсудить обязанности и задачи каждого и закрепить их за ним в обязательном порядке. Родителям не следует перекладывать всю ответственность по уходу за животным на детей.

Необходимо точно решить, кто будет отвечать за уборку туалета, клетки или аквариума, кто - за груминг, чьей обязанностью станет выгул животного, кормление, дрессировка и так далее. Надо также составить план альтернативного варианта ухода за питомцем на случай, если дети, повзрослев, решат жить отдельно или в силу тех или иных причин у них на первом плане вдруг окажутся другие интересы.

Стоит обратить внимание и на продолжительность жизни животного. Некоторые из них живут очень долго. Например, возраст попугаев амазонов и серых попугаиев жако может достигать 70 лет, а попугаев ара — даже 100 лет. Лучистая черепаха может жить до 189 лет, а красноухая черепаха - до 40-50 лет.

Почерпните информацию о повадках и образе жизни животного



Приобретенное животное может обмануть ожидания нового опекуна из-за своих повадок. Хомяки и мыши, например, ведут ночной образ жизни. Когда все спят, они начинают стучать, шуршать, царапать пол в клетке — и нарушают ночной покой жителей дома. Поэтому своевременная информация о таких особенностях крайне важна.