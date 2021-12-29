Диетолог рассказала, как мандарины влияют на вес

Мандарины — фрукты достаточно сладкие, поэтому многие женщины в погоне за идеальным телом стараются их избегать. Однако делать этого не стоит.

Эксперт пояснила: несмотря на обилие сахара в составе новогодних плодов, они являются продуктом низкокалорийным и даже способствуют похудению. Такой эффект достигается благодаря содержанию калия и кальция в составе. Эти вещества положительно влияют на обмен веществ.

Кроме того, клетчатка, поступающая в организм с мандаринами обеспечивает длительное чувство сытости.

“Американские исследователи из университета Уэйк-Форест выяснили: если добавить в ежедневный рацион 10 г растворимой клетчатки, можно избавиться от жировых отложений в области живота и сократить риск ожирения на 3,7%.”, — рассказала диетолог.

Тем не менее, употреблять мандарины следует с осторожностью. Особенно людям, страдающим острым нефритом, гепатитом, холециститом, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, а также энтеритом, колитом и гастритом с повышенной кислотностью.