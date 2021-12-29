В Новый год — с сияющей кожей! Шесть бьюти-советов для ухода за собой в праздничные дни

1) Очищение лица вечером и утром

Для равномерного цвета лица требуется регулярно очищать кожу, и вечером, и утром. Перед сном используется средство для снятия макияжа, которое снимет с кожи остатки декоративной косметики и скопившиеся за день загрязнения, а утром нужно использовать подходящую для вашего типа кожи очищающую пенку или мицеллярную воду. На этом этапе также важен тоник, который балансирует рН кожи и ее микробиом и способствует впитыванию серума и крема.

2) Крем создает необходимый коже защитный слой

Мороз сушит кожу и делает ее грубее, поэтому зимой нужно отдавать предпочтение кремам и серумам с более плотной текстурой и увлажняющими свойствами. Поскольку в предстоящую неделю вас ждет не одно мероприятие, посвятите несколько дополнительных минут в день более тщательному массажу скул, лба, подбородка и шеи круговыми движениями при нанесении уходовой косметики. Если вокруг глаз стали заметны морщинки, а под глазами –отеки и темные круги, освежить кожу поможет крем с подтягивающим эффектом.

3) Здоровая кожа начинается с питания

На лице отражается состояние здоровья. Нездоровое питание, дефицит витаминов, беспорядочный сон, стресс и сидячий образ жизни — вот только некоторые из причин сухости, сероватого оттенка и шелушения кожи. Перемены не происходят моментально: если есть много овощей и принимать витамины, результат проявляется со временем, но уже на этой неделе можно включить в меню полезные для кожи салаты и корнеплоды, пить чай вместо кофе, и принимать витамины С и D, которые пойдут на пользу даже при разнообразном питании.