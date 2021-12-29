В Новый год — с сияющей кожей! Шесть бьюти-советов для ухода за собой в праздничные дни
1) Очищение лица вечером и утром
Для равномерного цвета лица требуется регулярно очищать кожу, и вечером, и утром. Перед сном используется средство для снятия макияжа, которое снимет с кожи остатки декоративной косметики и скопившиеся за день загрязнения, а утром нужно использовать подходящую для вашего типа кожи очищающую пенку или мицеллярную воду. На этом этапе также важен тоник, который балансирует рН кожи и ее микробиом и способствует впитыванию серума и крема.
2) Крем создает необходимый коже защитный слой
Мороз сушит кожу и делает ее грубее, поэтому зимой нужно отдавать предпочтение кремам и серумам с более плотной текстурой и увлажняющими свойствами. Поскольку в предстоящую неделю вас ждет не одно мероприятие, посвятите несколько дополнительных минут в день более тщательному массажу скул, лба, подбородка и шеи круговыми движениями при нанесении уходовой косметики. Если вокруг глаз стали заметны морщинки, а под глазами –отеки и темные круги, освежить кожу поможет крем с подтягивающим эффектом.
3) Здоровая кожа начинается с питания
На лице отражается состояние здоровья. Нездоровое питание, дефицит витаминов, беспорядочный сон, стресс и сидячий образ жизни — вот только некоторые из причин сухости, сероватого оттенка и шелушения кожи. Перемены не происходят моментально: если есть много овощей и принимать витамины, результат проявляется со временем, но уже на этой неделе можно включить в меню полезные для кожи салаты и корнеплоды, пить чай вместо кофе, и принимать витамины С и D, которые пойдут на пользу даже при разнообразном питании.
4) Комбуча вместо вина
Праздники обычно сопровождаются алкоголем, так что не забывайте регулярно пить воду. Алкоголь выводит из организма жидкость, электролиты, минералы и витамины, что может привести к ухудшению не только самочувствия, но и состояния кожи лица. Лучше вовсе отказаться от алкоголя. Хорошая альтернатива вину — ферментированный чайный напиток комбуча, который к тому же содержит множество пробиотиков, необходимых для нормального пищеварения.
5) Отложите цифровые устройства и высыпайтесь
Крепкий сон на протяжении 7–8 часов считается лучшим средством для восстановления бодрости и цветущего вида. Все цифровые устройства испускают “голубой свет”, который препятствует выработке гормона сна мелатонина, поэтому за час до отхода ко сну стоит отложить их и вместо пролистывания социальных медиа почитать книгу, послушать подкаст или пообщаться с семьей. Если, несмотря на все усилия, ночной сон остается прерывистым, постарайтесь найти 15–30 минут, чтобы поспать днем.
6) Баня полезна для цвета лица
Сауна полезна не только для здоровья, но и для цвета лица, так что, если представится возможность попариться, не упустите ее. Когда человек потеет в парилке, это способствует выработке белых кровяных телец, стимулирует циркуляцию лимфы, выводит из организма токсины, очищает поры и помогает удалить отмершие клетки кожи. Включите в банный ритуал скрабы и маски, и ваша кожа будет особенно нежной и шелковистой.
В этом году у бренда Artistry вышла новая линия косметики для ухода Skin Nutrition, которая не содержит парабенов, минеральных масел, натрия лаурил сульфата и циклосилоксанов. Каждое средство Artistry Skin Nutrition содержит один или несколько фитонутриентов, произведенных фермами, прошедшими сертификацию. Одним из таких фитонутриентов являются семена чиа, известные как “суперпища”, которые защищают кожу, питают ее и восстанавливают ее естественный микробиом.