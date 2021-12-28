Вопреки рекламе: дерматолог рассказала, чего не делает косметика

Так, от косметических средств не следует ожидать мгновенного и заметного омоложения кожи. Конечно, увлажняющая и отшелушивающая продукция способна поддерживать здоровый вид кожи, однако ни одно средство не в силах разгладить морщины или исправить овал лица.

Не следует доверять и обещанию вылечить заболевания кожи. Врач объяснила: косметические средства могут выступать укрепляющим эффект дополнением, но только в комплексе с медикаментозным лечением.

Одним из самых популярных видом кремов являются антицеллюлитные средства. Однако, как объяснила специалист, слой подкожно-жировой клетчатки, который и создает эффект ямок на поверхности, находится под защитой дермы и эпидермиса, прямое назначение которой — защищать нижние слои от воздействия внешних факторов, подобно тому, как крыша препятствует затоплению подвала дома.

“Сколько бы на крышу не лил косметический дождь, в подвале ничего не меняется”, — поясняет эксперт.

Такими же бесполезными оказались и товары, направленные, по заявке производителя, на борьбу с растяжками. Последние представляют собой прорванные волокна структурных белков дермы, “склеить” которые обратно невозможно.

Кроме того, с абсолютным доверием не стоит относиться к солнцезащитным кремам, так как ни одно средство не защитит кожу на 100%.