ГОЛОСОВАНИЕ | Смотрим и выбираем самые трогательные письма Деду Морозу! Кто получит подарочную карту в GoldTime?

Как и обещали, в конце декабря мы подводим итоги новогоднего конкурса “Самое трогательное письмо Деду Морозу”.



Предлагаем вам внимательно познакомиться со всеми участниками нашего фотоконкурса, запомнить номер участника, который понравился больше всего и проголосовать за него внизу статьи.Голосование продлится до 30 декабря!