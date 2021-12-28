28.12.2021, 07:49
ГОЛОСОВАНИЕ | Смотрим и выбираем самые трогательные письма Деду Морозу! Кто получит подарочную карту в GoldTime?(5)
Foto: lugeja, erakogu
Jana и RusDelfi приглашают вас поучаствовать в голосовании и выбрать самое трогательное письмо Деду Морозу.
Как и обещали, в конце декабря мы подводим итоги новогоднего конкурса “Самое трогательное письмо Деду Морозу”.
Предлагаем вам внимательно познакомиться со всеми участниками нашего фотоконкурса, запомнить номер участника, который понравился больше всего и проголосовать за него внизу статьи.Голосование продлится до 30 декабря!
Напомним, что победитель получит новогодний подарок от Jana и RusDelfi — подарочную карту в GoldTime на 100 евро!