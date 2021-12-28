Конкурс
28.12.2021, 07:49

ГОЛОСОВАНИЕ | Смотрим и выбираем самые трогательные письма Деду Морозу! Кто получит подарочную карту в GoldTime?

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Kirjad jõuluvanale (konkurss)
Foto: lugeja, erakogu

Jana и RusDelfi приглашают вас поучаствовать в голосовании и выбрать самое трогательное письмо Деду Морозу.

Как и обещали, в конце декабря мы подводим итоги новогоднего конкурса “Самое трогательное письмо Деду Морозу”.


Предлагаем вам внимательно познакомиться со всеми участниками нашего фотоконкурса, запомнить номер участника, который понравился больше всего и проголосовать за него внизу статьи.Голосование продлится до 30 декабря!

Напомним, что победитель получит новогодний подарок от Jana и RusDelfi — подарочную карту в GoldTime на 100 евро!

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RusDelfi
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