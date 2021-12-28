Исследование в соцсетях: эстонские женщины больше всего благодарны своим матерям

Мать упоминали в комментариях почти вдвое чаще других членов семьи или представителей различных профессий. Среди прочего, маму поблагодарили известная эстонская тележурналистка Хеэлия Силламаа, создатель контента для социальных сетей Кятлин Неэдо и дизайнер Светлана Агуреева. Всего в опросе приняли участие более 2500 человек, в основном женщины. Благодарность своим матерям выразила десятая часть респондентов.

Жители Эстонии благодарны не только матерям, но и своим подругам, сестрам, супругам, дочерям, бабушкам, свекровям и другим членам семьи.

Согласно опросу, больше всего в этом году сердца эстонцев затронули старания медперсонала и учителей. Например, своего преподавателя поблагодарила поп-певица Туули Ранд, выделившая свою мать и руководителя терапевтического курса Хейли Лайдо. Хейли, которая работает терапевтом и инструктором, была очень тронута визитом Туули и на видео показала, какие люди чаще всего выражают признательность другим.

Помимо врачей и учителей, люди благодарили швей, водителей автобусов, парикмахеров, продавцов и обслуживающий персонал. Певица Герли Падар среди прочих поблагодарила своего любимого продавца в магазине. Также люди просто благодарили своих коллег, не уточняя должности.

Большое количество благодарственных комментариев были личными и именными, без указания роли человека или его должности. Благодарили соседей, не забывали и о самих себе. Это отличное напоминание о том, что в поисках хорошего иногда нет необходимости смотреть дальше ближайшего зеркала. Заботясь о себе и примирившись с собой, гораздо легче замечать хорошее вокруг.

В благодарственной акции приняли участие известные эстонские женщины Светлана Агуреева, Мерле Пальмисте, Хелиа Силламаа, Инга Лунге, Герли Падар, Туули Ранд, Кятлин Нидо, Анна Люттер и другие.