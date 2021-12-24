ФОТО | Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали снимок их дочери Лилибет

Лилибет, которая родилась в июне этого года, одета в белый детский костюмчик. Это ее первая официальная фотография, она размещена на традиционной рождественской открытке, то есть снимке, который члены британской королевской семьи публикуют перед Рождеством.

Члены семьи изображены в своем калифорнийском доме в Санта-Барбаре — городе недалеко от Лос-Анжелеса. Снимок сделал фотограф Алексей Любомирски, который ранее уже не раз фотографировал Гарри и Меган, в том числе на церемониях их обручения и свадьбы.

Фотографию по электронной почте разослала благотворительная организация Archewell, которую герцог и герцогиня Сассекские основали в 2020 году.

“В этом 2021 году мы радовались появлению на свет нашей дочери Лилибет. Арчи сделал нас мамой и папой, а Лилибет превратила нас в семью”, — написано под снимком, который сопровождается пожеланиями счастливых праздников.

Гарри м Меган также пишут о пожертвованиях, которые они в уходящем году сделали семи американским благотворительным организациям, помогающим семьям — “от тех, кто был вынужден переехать из Афганистана, до американских семей, нуждающихся в оплачиваемом отпуске по отцовству”.

Алексей Любомирски также разместил снимок в своем “Инстаграме”. “День, проведенный с герцогом и герцогиней Сассекскими, был полон радости. И для меня огромная честь быть приглашенным, чтобы его запечатлеть”, — написал фотограф.