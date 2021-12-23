Приправьте постельную жизнь... презервативами!

1. Найдите для себя подходящий презерватив! Широкий спектр этих противозачаточных средств на любой вкус доступен в продуктовых магазинах, секс-шопах и аптеках, а также в интернете. Например, в торговых точках можно найти презервативы разных размера, вкуса, цвета и текстуры, которые сделают половой акт незабываемым для обоих партнеров. В отличие от давнишних толстых презервативов, были разработаны значительно более тонкие материалы, которые позволяют вам испытывать больше ощущений, обеспечивая при этом удовольствие и защиту.

2. Сделайте надевание презерватива частью прелюдии. Разум управляет телом – фактически сам мозг и является центром управления сексуальной жизнью. Мужчины, у которых был неудачный опыт использования презервативов, хранят эти воспоминания, и одна лишь мысль о презервативе может вызвать ослабление эрекции. Если же подойти к этому в сексуальном ключе, то это скучноватое занятие может превратиться в увлекательное занятие, которого оба с нетерпением ждут.

3. Благодаря презервативам секс длится дольше, поскольку они по-своему помогают отсрочить эякуляцию. Поскольку партнеры могут не всегда быть на одной волне, за более долгое время они оба успеют получить удовольствие.

4. Презервативы позволяют не отвлекаться от происходящего, сосредоточиться на своем партнере и не беспокоиться о заболеваниях, передающихся половым путем. Более безопасный секс – это лучший секс, поскольку он не дает стрессу, вызванному беспокойством, испортить настроение. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что что-то пойдет не так.