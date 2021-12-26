Что такое число 2022 года и как узнать, что ждет впереди? Составляем свой личный прогноз на новый год с нумерологом

Один из самых лучших циклов. Можно браться за любые начинания. Но очень важно выбрать одно направление и работать в нём. Например, если Вы хотите сконцентрировать на карьере, то значит прилагайте в этой сфере максимум усилий. Если вам важнее семья, значит обратите внимание на семейные отношения. В этот цикл приветствуется труд, творческий и креативный подход. Хорошо для начала нового обучения и финансовых вопросов.

Этот цикл более спокойный, чем первый. Важно в этом цикле отдавать предпочтение семье, отношениям, партнеру. Продолжать всё, что вы начали в первом цикле, но более спокойно. Больше отдыхать, посвящать время семье. Отличное время для беременности или рождения ребенка. В этом цикле важно избегать конфликтов.

Новые старты, начинания. Если у вас начинается первый цикл, то вы начинаете строить фундамент своей жизни на ближайшие 9 лет. Очень важно не лениться, ставить масштабные цели, идти вперед, работа со своими страхами и неуверенностями.

11 + 6= 17 Опять складываем до однозначного числа, здесь все числа должны получиться однозначные. В нашем случае 17= 1 + 7 = 8, это значит у человека, рожденного 17.02.1972 в 2022 году будет идти 8ой цикл. А теперь читаем обьяснение циклам.

Для начала мы складываем все цифры в дате вашего рождения. Например, Вы родились 17.02.1972. Складываем 1+7+2+1+9+7+2=29, если число получилось двузначным, то складываем до однозначного. Нот числа 10, 11 и 12 оставляем так как есть. В нашем случае число 29 (2+9=11), мы так и оставляем — 11. Теперь к этому числу прибавляем число 2022 года, число 6.

Очень важный год для людей, рожденных 6, 15 и 24 числа, а также для тех, кто родился в июне. У них будут происходить важные трансформации и жизненные изменения.

Для начала расскажу об энергиях нового 2022 года. Число наступающего года — это число 6 (2+0+2+2). За число 6 отвечает планета Венера, а это значит красота, сексуальность, наслаждение, гармония, искусство, изобилие и финансы будут основными акцентами в наступающем году. Однозначно будут в топе “помогающие” и творческие профессии. Скорее всего мы будем наблюдать интересные и даже порой необычные коллаборации, в мире будет соединяться несоединяемое, многие из нас откроют в себе скрытые таланты.

4 Цикл — Раху (кармический)

Ключевое слово здесь “практичность”. В приоритете должно быть здоровье, питание, спорт. Брать ответсвенность за себя и свою жизнь. Если Вы до сих пор в поиске себя, своего призвания, то сорее всего этот год помоежт вам разобраться в себе. Отличный цикл для зачатия и рождения детей, принятия важных решений.

5 Цикл — Меркурий

Это время несет всевозможные изменения. Самое лучшее время для смены работы, стиля жизни, получения новых знаний. Нужно и можно пробовать то, что всегда боялись. Открываются новые перспективы и возможности, не упустите их. Часто в этот период человек переезжает заграницу, либо часто путешествует. Важно также подвести в этот год черту, что хорошего и не очень вы сделали за прошедшие 5 лет.

6 Цикл — Венера

Обратить внимание на семью, личную жизнь, сексуальность. Темы гармонии и красоты будут всплывать на протяжении всего года. Есть шанс встретить свою настоящую любовь, либо перейти на новый уроыень с нынешним партнером. Также в этот год у нас убираются иллюзии и ложные ожидания. При благоприятном цикле возможны значительное увеличение финансов.

7 Цикл — Кету (кармический)

В этом году вам нужно немножко “уйти в себя”. Задуматься над тем, что для вас действительно важно. Замедляйте темпы, делайте всё из состояния кайфа и удовольствия. Это время чтобы заняться духовным и личностным развитием. Год может быть достаточно непредсказуем, будут всплывать кармические ситуации. Которые мы не успели проработать.

8 Цикл — Сатурн

Успех через труд и терпение, вот ключевые понятия этого года. Год будет давать ситуации, где нужно проявлять терпение и смирение. Старайтесь в этот год больше помогать близким, занимайтесь благотворительностью. Уделите внимание своему здоровью. Возможны неожиданные финансовые дары, как показатель, что Вы идете в нужном направлении (например, продажа квартиры, которую долгое время не могли продать; отдали долг, на который уже и не расчитывали).

9 Цикл — Марс

Ключевое слово — завершение. Это замыкающий цикл, после него человек опять начинает с первого солнечного цикла. Очень важно подвести итоги прошедших девяти лет, понять Ваш вектор направления. Избавление от всего негативного — людей, мыслей, вещей, отношений. Важно принимать любые трудности с благодарностью.