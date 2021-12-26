Как не переборщить со сладким в праздники и выбирать более здоровые сладости? Объясняет школьная медсестра

Школьная медсестра Основной школы Кивимяэ Тийу Ульмре подтверждает, что сладкое нужно держать под контролем и особенно строгим он должен быть в декабре. Подарки от гномиков и сюрпризы из адвент-календаря, сладкие подарки из детского сада, от школы, с рабочих мест. А еще есть обычный соблазн купить сладости домой на праздники — ведь кондитеры готовят чудесно оформленные аппетитные рождественские изделия. “Рождество определенно означает нечто большее, чем просто поедание сладкого. С другой стороны, декабрь — не самое загруженное время для учащихся. Начинаются школьные каникулы, затем Рождество, Новый год. Обучение продолжится только со второй недели января. А так как темно и холодно, то дети с удовольствием сидят дома за экранами во время каникул, ну а если под рукой есть что-нибудь вкусненькое, то они обязательно прибегнут к разным закускам и сладостям”, — описывает школьная медсестра Тийу типичную картину. “Стоит надеяться на приятную снежную зиму, которая привлекла бы наших детей больше к играм и спорту на открытом воздухе — дети могли бы двигаться во дворе или на природе, и при этом держаться подальше от конфет”.