Как не переборщить со сладким в праздники и выбирать более здоровые сладости? Объясняет школьная медсестра(3)
Декабрь приносит с собой гораздо больше сладостей, чем обычно. Школьная медсестра Тийу Ульмре дает советы, как избегать чрезмерного поедания сладкого и как выбирать более здоровые сладости.
Школьная медсестра Основной школы Кивимяэ Тийу Ульмре подтверждает, что сладкое нужно держать под контролем и особенно строгим он должен быть в декабре. Подарки от гномиков и сюрпризы из адвент-календаря, сладкие подарки из детского сада, от школы, с рабочих мест. А еще есть обычный соблазн купить сладости домой на праздники — ведь кондитеры готовят чудесно оформленные аппетитные рождественские изделия. “Рождество определенно означает нечто большее, чем просто поедание сладкого. С другой стороны, декабрь — не самое загруженное время для учащихся. Начинаются школьные каникулы, затем Рождество, Новый год. Обучение продолжится только со второй недели января. А так как темно и холодно, то дети с удовольствием сидят дома за экранами во время каникул, ну а если под рукой есть что-нибудь вкусненькое, то они обязательно прибегнут к разным закускам и сладостям”, — описывает школьная медсестра Тийу типичную картину. “Стоит надеяться на приятную снежную зиму, которая привлекла бы наших детей больше к играм и спорту на открытом воздухе — дети могли бы двигаться во дворе или на природе, и при этом держаться подальше от конфет”.
Вазу с конфетами — с глаз долой
Тийу Ульмре подчеркивает, что правила все же в руках родителей. “Дети обычно любят сладкое, взрослые в семье должны устанавливать границы — например, прятать сладости с глаз долой и раздавать конфетки-печеньки частями”, — дает она хороший совет. Любые закуски, содержащие сахар, предпочтительно хранить в труднодоступных местах, потому что тогда сладости не станут мешать питанию. “Когда вы голодны, взять этот сладкий кусочек так удобно и легко, но в то же время сладости — это в основном пустые калории”.
По словам школьной медсестры, пустые калории означают, что сладости быстро поднимают уровень энергии, но вскоре он снова упадет, и организм не получит ничего полезного от такой еды. “Быстрый прилив энергии с сахаром стимулирует, но организм не получает полезных веществ, белков и витаминов — всего того, что нужно ребенку для роста и развития”.
Шоколад с высоким содержанием какао вместо содержащих сахар конфет
В любом случае сахар добавляют почти во все продукты, и школьная медсестра знает, что дети часто начинают свой день со сладкого йогурта. “На мгновение живот полон, пропадает аппетит, но через пару часов чувство голода возвращается. Поэтому-то любые сладости следовало бы оставить на конец трапезы”, — обращает внимание Тийу Ульмре. “Когда ко мне в кабинет приходит ребенок с болями в животе, то первое, что я узнаю — это его сегодняшний утренний рацион. В целом, те животы, которые по утрам наполняются питательной кашей, яйцами или бутербродом, менее болезненны”, — отмечает школьная медсестра.
Говоря о качестве пищи, школьная медсестра Тийу подчеркивает, что организм, получающий необходимые вещества, часто не испытывает такой большой потребности в сладости. Ребенок, который ест хорошую домашнюю горячую еду и хотя бы один фрукт, не будет нуждаться в дополнительном сахаре. По словам школьной медсестры, конфеты и шоколад, разумеется, не запрещены, но тут стоит быть избирательным. “Не берите самые дешевые сладости, потому что они обычно полны искусственных красителей и сахара. В то время как в чуть продукте, который чуть дороже, используются натуральные вещества. В случае с шоколадом предпочтительнее брать горький с высоким содержанием какао, а не молочный шоколад”, — призывает школьная медсестра мам и пап знакомиться с ингредиентами сладостей.
В случае высококачественных сладостей вкусовые ощущения также сильнее. Тийу Ульмре дает совет, как определить любимый шоколад или конфеты ребенка и дать ему возможность насладиться чем-то хорошим. “Позвольте вашему ребенку съесть свою любимую сладость после того, как он съел не сладкую пищу, и при этом в ограниченном количестве — так радости будет больше и длиться в итоге она тоже будет дольше. Если рядом с телевизором или компьютером стоит миска с конфетами, то рука будет в миске, а взгляд одновременно устремлен на экран. Мозг имеет дело с изображением и не может сосредоточиться на приятном сладком вкусе. Таким образом, человек лишается того, что предлагает сладкое — чувства удовольствия, а иногда и утешения”.
Помощь родителей
Шоколад — известное средство от печали. “Иногда очень хорошо поднять настроение шоколадом, но это не сработает, если речь идет о постоянно подавленном ребенке. Затяжная подавленность и отсутствие ощущения радости требуют обязательного внимания. Поэтому, если в семье есть ребенок, который постоянно хочет есть сладкое, то стоит выяснить, не стоят ли за этим другие проблемы — подавленность, чувство одиночества или даже страха”.
Тийу Ульмре вовсе не призывает запретить сладкое для детей. “Но с тех пор, как больше нет дефицита, мы склонны перебарщивать. В конечном итоге это приносит недомогание, у некоторых детей сладости усиливают гиперактивность, а также постоянное употребление сладкого приводит к увеличению веса, особенно если ученик малоподвижен”. Школьная медсестра советует родителям детей с лишним весом давать сладости в первой половине дня — то есть до 15:00, тогда организм сможет израсходовать полученные энергию и калории до вечера, и это не станет обузой для тела. И проверенная правда заключается в том, что дополнительные калории нужно сжигать с помощью физических упражнений, чтобы избежать лишнего веса.
Школьная медсестра Тийу Ульмре дает родителям рекомендацию на каникулы: “Готовьте вместе с семьей и делайте сладости сами, у себя дома. Есть так много хороших рецептов, да и домашняя еда будет сделана из хороших ингредиентов. Например, приготовьте из домашнего теста пипаркооки или конфеты ручной работы. Количество сахара можно уменьшить или заменить другим подсластителем — например медом или натуральными сиропами. Это дает несколько преимуществ: во-первых, домашние сладости готовятся с заботой и любовью, во-вторых, среди ароматов и вкусов на кухне удовлетворяется первая потребность в сладости и легче придерживаться рамок при их поедании, ну а в-третьих, совместная деятельность — это драгоценное время для ваших детей. Может быть, веселая готовка вместе на кухне поможет решить некоторые из тех проблем, которые раньше заставляли ребенка искать утешения в миске с конфетами”.