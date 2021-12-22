ФОТО | Смотрите, кто пришел на предновогоднюю вечеринку Christmas Showcase Gala Night

В рамках мероприятия состоялась съемка новогоднего выпуска авторской телепередачи LIFE STYLE с Анатолием Эйном с яркой шоу-программой. Выпуск новогодней передачи можно будет увидеть в воскресенье, 9 января, в 11 утра и после 11 вечера на канале TV3+.