22.12.2021, 16:31
ФОТО | Смотрите, кто пришел на предновогоднюю вечеринку Christmas Showcase Gala Night(1)
Foto: Jevgenia Leenurm
19 декабря в ресторане “iO Restoran” прошла вечеринка Showcase PR Project — Christmas Showcase Gala Night, на которой гости смогли окунуться в предновогоднюю атмосферу веселья, роскоши и великолепия.
В рамках мероприятия состоялась съемка новогоднего выпуска авторской телепередачи LIFE STYLE с Анатолием Эйном с яркой шоу-программой. Выпуск новогодней передачи можно будет увидеть в воскресенье, 9 января, в 11 утра и после 11 вечера на канале TV3+.
В финале вечера, по традиции, гостей порадовала лотерея от спонсоров мероприятия с роскошными подарками!
Спонсоры мероприятия: Dr.med. Christine Schrammek, Crescina, Fillerina, Glanz&Glamuur
Организаторы мероприятия Елена Малиш и Анастасия Балак.
Следите за анонсом на странице: facebook.com/showcase.pr.project