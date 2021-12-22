На ралли "Дакар" впервые за 44 года выступит женский экипаж

Девушки примут участие в самом сложном ралли-марафоне в мире в составе команды FN Speed, которая, от механиков до пилотов, полностью состоит из женщин.

Марти не в первый раз заявляет о себе миру. Научившись управлять самолетом в 17 лет, она стала летным инструктором и установила мировой авиарекорд.

Благодаря своим спортивным достижениям Мерсе уже вошла в список "100 великих испанских искателей приключений всех времен", но, как известно, совершенству нет предела.

Льобера, в прошлом футболистка, и Марти отправятся в Саудовскую Аравию 27 декабря, сама гонка пройдет с 1 по 14 января 2022 года.