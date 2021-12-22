Самый дорогой развод в Британии: принцесса Хайя получит более 730 млн долларов от правителя Дубая

Именно такую сумму, согласно решению Высокого суда Лондона, будет обязан выплатить 72-летний миллиардер, правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед.

Как заявил во вторник судья, оглашая решение, большая часть этих денег будет направлена на обеспечение безопасности двоих детей пары - в первую очередь, от "серьезной угрозы" со стороны самого эмира Дубая.

"Ты жила, ты умерла"

"Эта [угроза] усиливается благодаря всей мощи государственных ресурсов, находящихся в его распоряжении, как уже доказано на примере использования программного обеспечение Pegasus, которое доступно только правительствам", - отметил судья.

В 2019 году, опасаясь за свою безопасность, шестая жена правителя Дубая принцесса Хайя бинт аль-Хусейн вместе с детьми бежала из ОАЭ. По ее словам, ее сильно обеспокоило то, как муж обошелся с двумя другими своими дочерьми - принцессой Латифой и принцессой Шамсой. Обе они были похищены и против воли возвращены в Дубай.

В том же году в Высоком суде Лондона началось разбирательство об опеке над детьми и финансовой помощи.

После этого шейх написал стихотворение "Ты жила, ты умерла", в котором, как полагают многие, содержалась угроза принцессе после того, как стало известно о ее романе с бывшим британским военным, служившим ее телохранителем.

Живя в Британии, принцесса продолжала получать угрозы: ей регулярно поступали сообщения вроде "Мы достанем тебя везде". Ей приходилось тратить огромные суммы на обеспечение безопасности из опасений, что ее детей могут выкрасть и отвезти обратно в Дубай.

"Я очень хочу быть свободной"

Согласно решению суда, Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум должен сделать единовременный платеж в размере более 330 миллионов долларов в течение ближайших трех месяцев.