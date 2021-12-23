Как избежать неприятностей с пищеварением на Рождество?

“Запор у взрослых может быть связан как с питанием, сидячим образом жизни, так и с эмоциональными аспектами. У пожилых людей наиболее частыми причинами являются низкая доля фруктов и овощей в меню, недостаток питьевой воды или побочные эффекты некоторых лекарств”, — перечисляет наиболее частые причины запоров Оолберг.

Запор может возникать как у детей, взрослых, так и у пожилых людей, и именно у последних это довольно частая проблема. “У детей запор обычно вызывается низким потреблением клетчатки. Ежедневное употребление каш, фруктов и овощей должно облегчить эту проблему”, — обучает Оолберг. Кроме того, запор у детей может быть иметь эмоциональную причину. “Маленькие дети могут испытывать стресс, например, когда ребенок что-то натворил, когда что-то происходит и штанишки становятся мокрыми”, — объясняет фармацевт возможные причины эмоциональной составляющей.

Но когда возникают проблемы с пищеварением, то, по словам аптекаря, людям часто неловко рассказывать незнакомцу о таких затруднениях. “Проблемы желудочно-кишечного тракта могут вызывать сильный дискомфорт, и я призываю людей смелее обращаться к фармацевту, чтобы найти варианты разрешения такого вопроса”, — говорит Оолберг, добавляя, что раннее обращение за помощью позволит быстрее найти решение и предотвратит обострение ситуации.

“Волшебных советов тут нет, но небольшие порции и добавление сырого салата в тарелку помогут предотвратить переедание”, — делится Оолберг и добавляет, что также можно принимать с едой облегчающие переваривание пищеварительные ферменты. Она также считает, что в расхожей поговорке кроется правда — действительно, одно яблоко в день позволяет держаться подальше от врачей. “Яблоко является хорошим источником клетчатки и воды, а также легко усваивается организмом”, — объясняет Оолберг.

Фармацевт тартуской аптеки Sõbra Benu Астрид Оолберг рекомендует соблюдать баланс и умеренность во время празднования Рождества и Нового года, чтобы не употреблять слишком много трудно перевариваемой пищи и избегать переедания.

Фармацевт подчеркивает, что проблемы с запором необходимо решать независимо от возраста. “С одной стороны, быстрое облегчение запора необходимо для улучшения самочувствия, но с другой стороны, поиск раннего решения поможет предотвратить более серьезные последствия, такие как геморрой, который может возникнуть при постоянных потугах во время дефекации”.

Мытья рук и исключение неподходящей пищи поможет предотвратить диарею

По словам фармацевта, не существует одной четкой причины такой неприятности, как понос, что явно мешает повседневной жизни. “Чаще всего встречается диарея, связанная с определенной пищей, спровоцированная ротавирусами или вызванная приемом антибиотиков”, — говорит она. “Например, это проблема может возникнуть в случае непереносимости молока или глютена — если известно, что желудочно-кишечный тракт человека не переносит ту или иную пищу, то следует избегать или сокращать потребление этих продуктов, чтобы предотвратить диарею, а также принимать содержащие специальные ферменты таблетки или капсулы, чтобы способствовать сбалансированию желудочно-кишечного тракта”, — советует Оолберг.

Мытье рук — лучший способ предотвратить заражение ротавирусами. “Правильное мытье рук — наиболее эффективный способ профилактики вирусов, но это не означает, что мы полностью защищены от них”, — говорит Оолберг и советует обращаться за помощью в аптеку в случае ротавируса. “Есть много препаратов с молочнокислыми бактериями, также гели и порошки для поддержки пищеварительного тракта”, — перечисляет фармацевт и подчеркивает, что при диарее очень важно достаточное употребление жидкости и при необходимости ее стоит пить даже по глотку.

Детям нужна родительская поддержка

В то время как взрослые лучше понимают свое тело и могут довольно точно описать, что их беспокоит, то детям, которые, в отличие от взрослых, все еще учатся верно понимать свой организм, часто, как показывает опыт аптекаря, трудно рассказать о запоре или диарее, и поэтому они нуждаются в большем внимании.

“Родители могут многое сделать для решения проблем ребенка своим поведением, пониманием и поддержкой”, — подчеркивает фармацевт. Кроме того, фармацевт указывает, что если у вас постоянно болит живот или вы обнаруживаете кровь в стуле, следует обязательно обратиться к врачу.