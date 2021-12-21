Из "Игры в кальмара" и "Эмили в Париже". Звездный стилист назвал самые модные прически на 2022 год

Уолтерс отметил, что после карантина, который вводился из-за пандемии коронавируса, большинство его клиентов стремятся создать яркий “голливудский” образ. “Максимальный объем и кудри возвращаются в моду: голливудские прически теперь делают не только те, кто выходит на красные ковровые дорожки. 2022 год — про гламур! И чем его больше, тем лучше”, — заявил Уолтерс. Таким образом, в числе трендов следующего года окажутся небрежная укладка и пышная завивка.

Кроме того, стилист обратил внимание, что несколько модных тенденций зародились в популярных сериалах платформы Netflix, например в “Игре в кальмара”. “Сейчас множество трендов приходят к нам из Азии, включая Китай и Японию. Самыми востребованными из них станут “прическа гейши“ — геометрический боб на темных прямых волосах — и, конечно, небрежный боб, как у главной героини “Игры в кальмара“”, — пояснил он.

Уолтерс также выделил “прическу француженки” из сериала “Эмили в Париже”, которая представляет собой длинные распущенные пряди с эффектом нерасчесанных волос и прямую, отросшую ниже бровей, челку.

Наконец, по мнению специалиста, особенно распространенным оттенком волос при окрашивании станет рыжий. “Блондинки и брюнетки уже сполна насладились своей славой, теперь настала очередь рыжих. Они будут везде — независимо от типа волос или их структуры”, — заключил парикмахер.