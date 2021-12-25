Фитнес-блогер Юлия Смоли: углеводы — это не зло!

Я не убираю из рациона углеводы. И вам не советую. Почему? Для начала вспомним, что худеть можно на дефиците калорий независимо от рациона. При этом вы можете хоть каждый день есть торт. Отдельная тема — какое качество тела у вас при этом будет и полезен этот торт или вреден, но худеть вы все-таки будете.

Давайте разберемся, что будет, если убрать углеводы. Резко.

Вес упадет. Ура? Ну не знаю… Уже в первую неделю происходит стремительное похудение. Человек видит результат и мотивируется двигаться дальше

Много ли людей в этот момент понимают, что у них произошла именно потеря веса, а не потеря жира? Большинство не понимает, увы

Истощаются запасы мышечного гликогена. Это — продукт переработки углеводов, который запасают наши мышцы и печень для того, чтобы при надобности выдавать в виде энергии. Каждый грамм углеводов удерживает около 3 г воды. Уходит гликоген — уходит и вода.

Таким образом легко можно сбросить 3 кг за неделю. Поздравляю, вы лишились энергии и слили воду.

После того как вам удалось продержаться неделю, вероятность срыва увеличивается до 99,9 %. После срыва возвращаются утраченные килограммы, вместе с ними приходит ощущение собственной неполноценности: "я — слабовольная, не справилась".

А в наше тяжелое время вирусов и депрессий стоит помнить, что углеводы способствуют синтезу нейромедиатора серотонина (гормона счастья и оптимизма).

Все хорошо в меру. Хочешь похудеть? Создай себе дефицит калорий, но употребляй все макронутриенты. Углеводы — не зло. И инсулин — не зло. Ничего не зло, если подходить с умом.

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