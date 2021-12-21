Уникальный цикл документальных передач “Домой” показывает, как живут дети в детских домах Эстонии

“Меня как журналиста, который в основном занимается социальными проблемами, давно интересовала эта тема. Собственно, мы выпускали сюжеты и даже отдельные передачи, посвященные проблемам усыновления и попечительства, но такой подход не всегда дает возможность рассказать обо всех нюансах и подробностях”, — рассказала журналист Евгения Волохонская. “Появилась идея сделать отдельный цикл передач, показать реальную жизнь детей, нуждающихся в любви и заботе. И удивительно — моя коллега Татьяна Гасова, оказывается, тоже мечтала воплотить в жизнь такой проект. Совпадение было полным, поэтому так интересно и легко и работалось нам вместе”.

“Идея проекта пришла в голову совершенно спонтанно. Эдакое “ньютоново яблоко”, но социальной направленности. Тема очень близкая, вызывающая целый спектр эмоций, от ненависти до восхищения: людьми, судьбами, силой воли и противостояния. И конечно, изюминка этого проекта — личные истории каждого героя. Мы невероятно благодарны , что наша идея была услышана, поддержана и воплощена в жизнь ”, — поделилась своими мыслями журналист Татьяна Гасова .

Документальный цикл передач призван привлечь внимание к теме приемного родительства. “Цель этого замечательного проекта — рассказать о детях, нуждающихся в семье, и побудить людей задуматься о возможности подарить этим детям любовь и заботу в кругу своей семьи”, — пояснила Надежда Леоск , советник отдела защиты детей Департамента социального страхования. “Есть много разных причин, по которым дети не могут расти в кровной семье. Иногда родители внезапно заболевают, многие из них имеют зависимости или их настигают различные жизненные трудности. Очень важно как можно скорее найти новый дом и заботливую семью для ребенка, оставшегося без опеки биологических родителей”.

Порядка 800 детей Эстонии воспитываются в детских домах. При этом, ежегодно из семей по разным причинам изымают около 250 детей. Большую часть детей, находящихся в детских домах, усыновить невозможно, поскольку их биологические родители не лишены родительских прав полностью, однако, предложить ребенку свою любовь и заботу можно, став для него попечительской семьей.

Проект “Домой” построен на личных историях людей. В рамках документальных передач авторы впервые познакомят зрителей с жизнью детей в детских домах, а также расскажут о возможностях и нюансах приемного родительства — усыновлении и попечительстве. Зрители узнают и о том, с какими радостями и сложностями сталкиваются желающие подарить ребенку дом и заботу, почему так важно сохранение связи с биологическими родителями и как устраивают свою жизнь бывшие воспитанники детских домов.

Передачи документального проекта “Домой” выходят ежедневно с 20 по 23 декабря в 20:15 на телеканале ETV+ :

20 декабря: “Дом малютки”. Из первой серии зрители узнают, как малыши попадают в приют для маленьких детей или, как его как его принято называть — Дом малютки — и какое будущее их ждет. Посмотреть выпуск в записи можно здесь.

21 декабря: “Усыновитель” и “Жизненный путь”. Вторая серия проекта “Домой” состоит из двух частей. В первой части авторы расскажут о семье, удочерившей двух девочек, во второй — познакомят зрителей с историей девушки, детство и юность которой прошли в детском доме.

22 декабря: “Детский дом”. В третьей серии проекта “Домой” зрители узнают о том, как живут дети в детских домах сегодня, как налажен их быт и о чем они мечтают.

23 декабря: В эфир выйдут сразу две серии проекта. Четвертая серия “Попечитель” и “Биологический родитель” состоит из двух частей. В первой части авторы познакомят зрителей с семьей, которая взяла на попечение девочку из детского дома. Во второй части — о встречах с биологическими родителями и о том, какую роль играют эти встречи в жизни ребенка. Пятая и заключительная серия проекта “Ребенок с ограниченными возможностями” и “Выбор” также состоит из двух частей. В первой части авторы посетят детский дом, где воспитываются дети с ограниченными возможностями. Во второй части расскажут о системе поддержки и обучения будущих приемных родителей — PRIDE.

Передачи выходят в эфир на русском языке и оснащены субтитрами на эстонском языке. Дополнительную информацию на тему приемного родительства можно найти на веб-странице www.hoolduspere.ee.