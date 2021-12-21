"Секс в большом городе": актрисы поддержали женщин, обвинивших Криса Нота в насилии. Компании разрывают с ним контракты

В "Твиттере" Синтии Никсон (Миранда) появилось совместное завление, подписанное также Сарой Джессикой Паркер (Кэрри) и Кристин Дэвис (Шарлотта).

"Мы глубоко огорчены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились болезненными эпизодами своей жизни. Мы понимаем, насколько это тяжело, и благодарим их за это", - говорится в твите.

К настоящему моменту три женщины обвинили Нота в сексуальном насилии и домогательствах. Сам 67-летний актер настаивает на своей невиновности, называя обвинения "категорически ложными".

Все обвинения прозвучали практически одновременно вскоре после выхода на экраны сиквела "И просто так" - продолжения "Секса в большом городе". Роль мистера Бига в этих лентах - самая известная работа Криса Нота.

По словам представителей актера, время, выбранное для обвинений, вызывает много вопросов. Однако сами женщины заявляют, что решили нарушить молчание, просто увидев снова лицо своего обидчика на экране.

Обвинения против Криса Нота относятся к 2004, 2010 и 2015 годам, и прозвучали исключительно в прессе.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что расследования не проводит, так как к ним не поступало никаких официальных обращений.

Первые две предполагаемые жертвы рассказали подробности их встречи с Нотом журналу Hollywood Reporter под псевдонимами Зоуи и Лили.

Зоуи сейчас 40 лет. По ее словам, ей было 22, когда она была изнасилована актером в ее квартире в Западном Голливуде в 2004 году.

Лили на данный момент 31. Она утверждает, что Нот изнасиловал ее в его собственной квартире в Нью-Йорке, когда ей было 25, а ему 60.

В обширном материале издания кроме интервью самих предполагаемых жертв содержатся также свидетельства бывшего босса Зоуи, подруги Лили, а также сотрудников центра помощи жертвам изнасилования, которые, как сообщается, в тот момент оказывали одной из девушек помощь.