РЕФОРМА РОДИТЕЛЬСКИХ КОМПЕНСАЦИЙ | С 1 апреля начинает действовать новая система. Понятные ответы на все вопросы

Что означают эти изменения лично для вас и как изменятся суммы выплат? Мы собрали все волнующие вопросы и попросили Департамент социального страхования ответить на них, сформулировав ответы так, чтобы все было понятно каждой матери и каждому отцу.

Вопрос: переходит ли мать на новую систему с момента выхода в декретный отпуск, зависит ли это от срока беременности, дня рождения ребенка или какой-то иной даты? С какого момента будет использоваться это 1 апреля?

То, какая система — новая или старая — будет использоваться применительно к матери, зависит от...