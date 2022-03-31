31.03.2022, 16:54
РЕФОРМА РОДИТЕЛЬСКИХ КОМПЕНСАЦИЙ | С 1 апреля начинает действовать новая система. Понятные ответы на все вопросы
Читайте, какие изменения коснутся именно вас!
ФОТО: Shutterrstock
С 1 апреля 2022 года вступает в силу масштабная реформа всей системы родительских компенсаций: декретным отпуском и компенсациями по беременности и родам будет заниматься Департамент социального страхования, а также будет внесен ряд изменений в порядок распределения декретного отпуска между матерями и отцами.