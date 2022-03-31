Я – мама
31.03.2022, 16:54

РЕФОРМА РОДИТЕЛЬСКИХ КОМПЕНСАЦИЙ | С 1 апреля начинает действовать новая система. Понятные ответы на все вопросы

 
Читайте, какие изменения коснутся именно вас!
Элин Ярвсаар
Pere ja Kodu
ФОТО: Shutterrstock

С 1 апреля 2022 года вступает в силу масштабная реформа всей системы родительских компенсаций: декретным отпуском и компенсациями по беременности и родам будет заниматься Департамент социального страхования, а также будет внесен ряд изменений в порядок распределения декретного отпуска между матерями и отцами.

Что означают эти изменения лично для вас и как изменятся суммы выплат? Мы собрали все волнующие вопросы и попросили Департамент социального страхования ответить на них, сформулировав ответы так, чтобы все было понятно каждой матери и каждому отцу.

Вопрос: переходит ли мать на новую систему с момента выхода в декретный отпуск, зависит ли это от срока беременности, дня рождения ребенка или какой-то иной даты? С какого момента будет использоваться это 1 апреля?

То, какая система — новая или старая — будет использоваться применительно к матери, зависит от...

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