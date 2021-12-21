Как организм сигнализирует об эмоциональном выгорании?(2)
Сайт Здоровье Mail.Ru рассказывает, как не довести себя до полного психологического истощения и справиться с выгоранием на начальных стадиях.
“Устаешь на работе? Так ты не уставай”, — это реальный совет опытного сотрудника коллеге-новичку. Поколение современных 50-летних часто воспринимает жалобы на эмоциональное выгорание, как инфантильное поведение людей, которые плохо справляются с работой.
Тем временем прошло уже два года, как это заболевание официально вошло в новую редакцию Международной классификации болезней — МКБ-11.
Кто горит? Зачем горит?
С осознанием того, что депрессия — это не просто плохое настроение и легкая меланхолия, общество, кажется, почти справилось. Впереди — серьезно отнестись к эмоциональному истощению. О чем идет речь?
Выгорание — это состояние экстремальной усталости и истощения, спровоцированное хроническим стрессом на работе. У такого состояния есть три главных маркера: собственно физическая усталость, повышенная циничность и дистанцирование от работы, а также ощущение собственной бесполезности и отсутствия реальных достижений.
Согласно кивнули хотя бы по одному пункту — вы уверенно двигаетесь к эмоциональному выгоранию.
И если при мысли, что вам необходим отдых, ваша первая автоматическая реакция — “у меня нет на это времени”, то у нас для вас хорошие новости: вы читаете именно тот материал, который вам необходим!
Кто в зоне риска?
Часто в зону риска попадают люди помогающих профессий, а также все работники, чьи профессиональные обязанности подразумевают высокую ответственность, быстрое принятие решений и активную коммуникацию с другими людьми.
В 2020-2021 гг. врачи и медсестры, которые работали в красной зоне или клиниках, куда привозили пациентов с ковидом, стали одной из самых обширных профессиональных групп, испытавших эмоциональное выгорание. Виной тому высокая ответственность, цена которой — жизни людей, а также невероятные физические перегрузки и давление ожиданий со стороны общественности.
О чем сигнализирует тело?
Ученые из Великобритании провели исследование среди 227 докторов и обнаружили, что на ранних стадиях эмоциональное выгорание заявляет о себе через тревогу, бессонницу, апатию, употребление алкоголя или наркотиков, переедание, другие физические симптомы и психические заболевания.
Если в последнее время вы замечаете, что регулярно справляетесь с напряжением, заедая его, или наоборот, запивая алкоголем, это один из самых распространенных признаков того, что стресс стал чрезмерным.
Чтобы справиться с этими симптомами, недостаточно просто перейти на правильное питание или бросить пить. Если причина стресса никуда не исчезла, напряжение тоже осталось с вами. Стратегически важно решать проблему комплексно, а тактически — найти более здоровый способ расслабляться и успокаиваться.
Для тех, кто исповедует принцип “терпи и не сдавайся”, мы нашли любопытное исследование об отсроченных последствиях выгорания. Бразильские ученые выяснили, что существует корреляция между выгоранием и последующими негативными последствия для организма.
В числе таких последствий — гиперхолестеринемия, диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца, сердечно-сосудистые заболевания, скелетно-мышечная боль, изменение болевого опыта, длительная усталость, головные боли, желудочно-кишечные проблемы, респираторные проблемы, тяжелые травмы и смертность в возрасте младше 45 лет.
Психологические эффекты включали бессонницу, депрессивные симптомы, употребление психотропных средств и антидепрессантов, госпитализацию по поводу психических расстройств и симптомы психологического нездоровья.
Кто виноват и что делать?
Если раньше эмоциональное выгорание часто связывали с трудоголизмом отдельно взятого человека, его стремлением брать много задач и неспособностью распределять свое время, пандемия показала, что не все так просто. Корпоративная культура тоже играет большое значение.
Если в вашей компании принято пренебрегать цифровым этикетом и писать письма по рабочим вопросам в нерабочее время и в выходные, переработки — это норма, которую поддерживают начальник и непосредственные коллеги, а о ненасильственной коммуникации никто не слышал, — ждите беды.
Чтобы свести все эти негативные факторы к нулю, вы должны иметь либо железные личные границы (выключать звук сообщений и принципиально не быть на связи в нерабочее время), либо низкую эмоциональную вовлеченность в процессы (ничего личного, только бизнес).
В таком случае отслеживать внутреннее состояние — часть ответственности человека. Регулярные отпуска и нерабочие выходные, а также эффективные методы расслабления станут главными помощниками в борьбе с выгоранием.
Если коротко, главный принцип в профилактике истощения — это баланс между работой и личной жизнью. Убедитесь в том, что ваша жизнь отстроена и структурирована: заведите хобби, запишитесь в спортзал, запланируйте семейный отдых. Ситуативно отлично помогает массаж, горячая ванна и дыхательные практики.
Найдите то, что “переключает” вас и доставляет удовольствие: приготовление экзотических блюд или велопрогулки. Пусть 1-2 раза в неделю это обязательно будет частью вашей жизни.
Если чувствуете, что не справляетесь и плохо себя чувствуете, помните, что это — достаточное основание для обращения к врачу и/или психологу.