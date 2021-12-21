Как организм сигнализирует об эмоциональном выгорании?

“Устаешь на работе? Так ты не уставай”, — это реальный совет опытного сотрудника коллеге-новичку. Поколение современных 50-летних часто воспринимает жалобы на эмоциональное выгорание, как инфантильное поведение людей, которые плохо справляются с работой.

Тем временем прошло уже два года, как это заболевание официально вошло в новую редакцию Международной классификации болезней — МКБ-11.

Кто горит? Зачем горит?

С осознанием того, что депрессия — это не просто плохое настроение и легкая меланхолия, общество, кажется, почти справилось. Впереди — серьезно отнестись к эмоциональному истощению. О чем идет речь?

Выгорание — это состояние экстремальной усталости и истощения, спровоцированное хроническим стрессом на работе. У такого состояния есть три главных маркера: собственно физическая усталость, повышенная циничность и дистанцирование от работы, а также ощущение собственной бесполезности и отсутствия реальных достижений.

Согласно кивнули хотя бы по одному пункту — вы уверенно двигаетесь к эмоциональному выгоранию.

И если при мысли, что вам необходим отдых, ваша первая автоматическая реакция — “у меня нет на это времени”, то у нас для вас хорошие новости: вы читаете именно тот материал, который вам необходим!

Кто в зоне риска?

Часто в зону риска попадают люди помогающих профессий, а также все работники, чьи профессиональные обязанности подразумевают высокую ответственность, быстрое принятие решений и активную коммуникацию с другими людьми.

В 2020-2021 гг. врачи и медсестры, которые работали в красной зоне или клиниках, куда привозили пациентов с ковидом, стали одной из самых обширных профессиональных групп, испытавших эмоциональное выгорание. Виной тому высокая ответственность, цена которой — жизни людей, а также невероятные физические перегрузки и давление ожиданий со стороны общественности.

О чем сигнализирует тело?