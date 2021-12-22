Почему некоторым людям нравится черный кофе и горький шоколад?

Как установили исследователи из Школы медицины Северо-Западного университета и Университета Джорджа Вашингтона (США), статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, любители кофе, которые благодаря генетическим особенностям быстро усваивают кофеин, обычно предпочитают пить горький черный кофе без молока или сливок.

И тот же самый генетический вариант присутствует у людей, которые предпочитают горький черный шоколад более сладкому молочному. Причем это связано не с тем, что этим людям больше нравится вкус горького шоколада, а с тем, что такой вкус у них ассоциируется с приливом бодрости и ясности ума, которого они ждут от кофеина.

“Это очень интересный феномен, так как этот генетический вариант связан с быстрым метаболизмом кофеина, а не с вкусом, — объяснила ведущий автор исследования Мэрилин Корнелис (Marilyn Cornelis). — Носители этого гена быстрее других усваивают кофеин, поэтому его стимулирующий эффект исчезает тоже с более высокой скоростью, и поэтому им нужно больше крепкого кофе. Мы думаем, что эти люди подсознательно связывают природный горький вкус кофе с его психостимулирующим эффектом. Они учатся ассоциировать горечь с кофе и тем, что они ощущают, его выпив. Когда они думают о кофе, они думают о его горьком вкусе, поэтому они наслаждаются и черным кофе, и черным шоколадом”.

Эта взаимосвязь также касается крепкого черного чая, у которого тоже присутствует горький вкус, и в котором содержится высокий процент кофеина.