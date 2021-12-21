Зимнее солнцестояние 21 декабря 2021 года: какие возможности принесет этот день разным знакам Зодиака?

Сегодняшнее зимнее солнцестояние — благоприятный день, в который миром безраздельно править будет Луна, ведь Солнце полностью утратит свою силу. У каждого из Знаков появятся свои возможности в этот день. Астрологи рассказали о том, какие сферы жизни будут самыми важными для каждого из нас.

Овен

У Овнов появится сегодня возможность забыть о неприятных событиях, если они произошли недавно. В этот день Овны смогут отбросить в сторону страхи, отрицательные эмоции, настроившись на позитивную волну перед Новым годом.

Телец

У Тельцов появится возможность решить домашние дела и проблемы. Если этот день рабочий, заняться уборкой или наведением порядка можно будет после работы. Также Вселенная поможет Тельцам вдохновиться и преобразить свой дом.

Близнецы

Близнецам астрологи советуют заняться раздачей долгов и завершением важных дел. Именно в этих направлениях им будет везти сегодня больше всего. Луна поможет этим людям выйти победителями и превратить неудачи в успех. Это один из самых удачливых Знаков сегодня.

Рак

У Раков появится много новых возможностей в работе и бизнесе. Эти люди получат сегодня мощный творческий импульс. У них получится решить нависшие над ними проблемы, причем в самый короткий срок. Главное - не лениться.

Лев

Львы смогут родить интересные идеи по улучшению домашней обстановки. Они смогут составить план по ремонту, определиться с расстановкой мебели. Это очень благоприятный день для уборки.

Дева

У Дев ожидается благоприятный день для путешествий и деловых поездок. Сегодня можно совершать покупки, связанные с автомобилем, а также с любым другим транспортом. Можно приобретать билеты на самолет, поезд. Солнцестояние предоставит Девам возможность сменить обстановку, поднять настроение.

Весы

У Весов этот день будет крайне благоприятен для романтики, совместных дел с детьми, родителями, второй половинкой. Можно назначать свидания, переводить отношения на новый уровень. Энергия Луны поможет разрешить различные дилеммы.

Скорпион