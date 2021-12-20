Несчастливое Рождество: как избежать больших ссор во время праздников в кругу семьи

В ходе одного из таких исследований 633 американца и американки среднего возраста рассказали о своих отношениях с родителями и детьми. Примерно треть заявила, что мало общается с родными, хотя сохраняет к ним эмоциональную привязанность. Из тех, кто контактирует с близкими постоянно, большинство охарактеризовали отношения как “напряженные” или “неоднозначные”, и лишь 28% заявили о полной гармонии.

Между тем, данные анонимных опросов говорят о том, что семей с трещиной намного больше , чем нам кажется.

По мнению Люси Блейк, этому дополнительно способствуют социальные сети. Фото сияющих лиц за семейной трапезой люди выкладывают часто, а заплаканных лиц — никогда. “Вид чужого счастья заставляет сильнее ощущать собственное одиночество”, — подчеркивает психолог.

Люди обычно не любят рассказывать другим о неудавшихся семейных торжествах и проблемах с близкими. В результате человек, столкнувшийся с таким, считает свой случай уникальным и думает, что с ним что-то не так.

Лекарства на все случаи жизни не существует. Но лучшее понимание отношений в семье помогает избежать болезненных моментов и облегчить стресс.

“Самое частое последствие возникшего отчуждения — чувство одиночества и вины”, — говорит Люси Блейк, психолог из университета Западной Англии и автор готовящейся к публикации книги “Ни одна семья не идеальна. Как справиться с неприглядной реальностью”.

Со стороны семейные перепалки могут выглядеть забавно, как в телесериале “Наследники” , но в реальной жизни приятного здесь мало.

А то всплывут и политические разногласия, да еще какие! В общем, продолжительное общение с родственниками странным образом вытаскивает наружу худшее, что таится в нас. Иногда кажется — лучше было бы и не собираться…

Накануне новогодних праздников и Рождества, которые по традиции считаются семейными, многие из нас заранее готовятся к неприятным моментам: то найдется недовольный угощением, то прорвутся давно копившиеся обиды из-за того, что кто-то кого-то любит сильнее…

Счастливая семья — преддверие рая, так говорят издавна. Отсюда можно сделать вывод, что несчастливая семья — ад на земле.

Другая работа, посвященная проблеме отчуждения между родителями и взрослыми детьми, была опубликована в нынешнем году в Германии. Исследование проводилось в течение длительного времени на материале большого количества семей. Отношения рассматривались как “отчужденные”, если родители и дети общались реже раза в месяц и не чувствовали эмоциональной близости. Примерно 20% заявили об отчужденности в отношениях с отцами и 9% — с матерями.

Не всегда это чувство возникает вследствие скандалов. Болезненные следы оставляет и мелкий обмен уколами.

У большинства таких историй есть сходные черты.

Общее прошлое



В любых отношениях по разным причинам может возникнуть напряжение, но ссоры в семье особенно часто происходят из-за разной интерпретации событий общего прошлого.

Любое неудачное замечание выводит наружу давно копившееся недовольство. В отличие от приятельства с чужими людьми, в семье эмоциональные ставки невероятно высоки. Чем ближе нам человек, тем большего мы от него ждем и тем сильнее обижаемся.

“Возникает ощущение, что твоя преданность и любовь оскорблены, — говорит Терри Аптер, живущий в Британии психолог и автор нескольких книг, в том числе “Трудные мамы” и “Запутанные отношения сестер”. — Для человека очень важен его статус в семье, в том числе — ощущение, что его правильно понимают”.

Например, многие родители считают своим правом высказываться о внешности, карьерных решениях и личной жизни взрослых детей. Но даже дельное в принципе замечание способно пробудить в человеке воспоминания о несправедливой, по его мнению, критике, которой он подвергался, когда был подростком, и вызвать болезненную реакцию.



Между братьями и сестрами нередко существует идущее из детства соперничество по поводу того, кто получал больше родительского внимания и кто важнее.

Неделикатный комментарий старшего брата заставляет думать, что он по-прежнему считает, будто знает все лучше, а плохое настроение младшей сестры — что она капризничает, чтобы заставить всех заниматься ею.