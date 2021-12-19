Полнолуние 19 декабря 2021 года: что можно делать, а что нельзя(4)
Полная Луна — это время пиковой активности ночного светила. В такие дни энергия Луны почти всегда деструктивна. Астрологи сайта dailyhoro.ru рассказали, каким будет этот день и чем стоит сегодня заниматься, а от чего лучше отказаться.
В этот раз полная Луна пройдет под управлением Близнецов. 19 декабря входит в список самых опасных дней месяца, но не только из-за Луны. Сегодня начинается ретроградное движение Венеры, что лишь подольет масла в огонь.
Что можно делать 19 декабря
Можно отдыхать. Воскресенье далеко не для всех является выходным днем, поэтому в первую очередь отдых нужен будет тем, кто сегодня трудится. Старайтесь не переутомляться. Вечер лучше провести в полном спокойствии и в гармонии с собой. Всем, у кого сегодня выходной, лучше не выходить из дома. Лучше заняться чем-то максимально приятным, забыв о невзгодах и неурядицах.
Можно общаться с добрыми и приятными людьми. Это будет полезно для тех, кто находится в поисках ответов на важные вопросы. Если вы находитесь на распутье или перед вами встала непростая дилемма, обратитесь за поддержкой к тем, от кого исходит позитивная энергия.
Что нельзя делать в это Полнолуние
Не нужно переутомляться. Сегодня Венера не поможет нам восстановить наши силы, как и Луна, поэтому лучше не перегружать себя делами по дому и в работе. Физическая и эмоциональная усталость может стать причиной больших проблем со здоровьем и настроением.
Не стоит давать никому пустых обещаний. Если вы уверены в том, что не собираетесь делать то, что обещаете, лучше не говорить об этом. В противном случае плата за ваш обман будет очень большой.
Не стоит также делать то, что вам не нравится. Подобные занятия будут очень плохо влиять на энтузиазм и мотивацию, настроение и удачу. Занимайтесь тем, к чему у вас лежит душа.
Нельзя проявлять нетерпимость и жестокость. Луна будет разжигать конфликты между теми людьми, которые проявляют отрицательные эмоции. Все те, кто ищет себе подобных приключений, получат их сполна. Будьте спокойны, чтобы не провоцировать никого на ссоры и агрессию.
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Как полная Луна повлияет на жизнь знаков Зодиака?
Овен. Это Полнолуние станет для Овнов временем проблем в обучении. Астрологи отмечают, что с большой вероятностью память этих людей станет очень слабой. Также будет высока вероятность сделать какой-то необдуманный шаг, случайно нагрубить человеку. Овнам необходимо думать дважды, прежде чем что-то говорить.
Телец. Тельцов ожидают некоторые неурядицы в любовной сфере. Находить общий язык со второй половинкой станет сложнее, поэтому 19 декабря лучше провести в делах. Не стоит сыпать упреками и обижаться, поскольку это может положить начало серьезной ссоре. По возможности нужно заниматься личными делами.
Близнецы. Близнецы в этот день могут столкнуться с дилеммами. Полная Луна в их Знаке может привести их к необходимости принимать сложные решения. Не нужно бояться этого. Важно подключить свою мудрость, забыв о внутреннем голосе. Интуиция может обмануть Близнецов и оставить их ни с чем.
Рак. Все, что нужно Ракам в это Полнолуние, — это толика хладнокровия. Будет очень сложно держать себя в руках, но придется постараться. Если Раки смогут сохранить спокойствие, у них получится минимизировать количество проблем в любви и в делах. Этот день не подходит для длительных поездок и смены обстановки.
Лев. Астрологи настоятельно рекомендуют Львам ничего не терять в это воскресенье, ведь потерянное уже никогда не вернется. Речь идет не только о физических предметах и деньгах, но и об отношениях, уважении и доверии. Если обмануть кого-то, этот человек уже никогда не поверит Львам. Нельзя рисковать своим положением.
Дева. В данное Полнолуние Девам стоит как следует отдохнуть, направив вектор мыслей в сторону чего-то приятного. Например, можно вспомнить что-то хорошее либо заняться планированием дел на будущее. Также астрологи советуют заняться урегулированием разногласий в семье. Возможно, пришло время попросить прощения у близких.
Весы. Весам нужно помнить, что в это Полнолуние бесплатный сыр окажется только в мышеловке. Не стоит бежать за халявой, особенно в сфере финансов. Если Весы увидят какие-то огромные скидки в магазинах или на торговых площадках в интернете, им лучше не покупать то, в чем сейчас нет никакой необходимости.
Скорпион. На Скорпионов полная Луна будет действовать довольно сильно. Не исключено, что эти люди окажутся в эпицентре не самых приятных событий. Особенно актуальным это является для тех, кто работает 19 числа. Всем отдыхающим в это воскресенье можно и даже нужно просто оставаться дома и наслаждаться бездельем и релаксацией.
Стрелец. Стрельцы 19 декабря могут наполниться тревогой, что в целом им не свойственно. День будет очень непонятным, непредсказуемым. Не исключено, что окружающие люди подумают о Стрельцах в негативном ключе. Нужно признавать ошибки и просить за них прощения. Так можно будет минимизировать проблемы в общении.
Козерог. Козерогам в это Полнолуние необходимо стать лучшей версией себя. Важно не думать лишь о делах и о работе. Астрологи советуют посвятить этот день второй половинке, родителям, детям, друзьям. Можно навестить бабушек и дедушек, предложив им свою помощь.
Водолей. Астрологи сообщают, что на Водолеев полная Луна 19 числа повлияет негативно, но это отрицательное воздействие будет относительно слабым. У этих людей будет возможность выбирать то, чем можно заниматься в течение дня. При желании они могут поработать. Главное - не переутомляться.
Рыбы. Рыбам можно смело заниматься тем, что они очень долго откладывали на потом. Речь идет не о работе, а о простых домашних делах. В этот день можно сделать легкую уборку, но лучше не выбрасывать ничего из вещей. Полезными будут физические упражнения, прогулки, духовные практики.