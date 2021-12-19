Женщина родила сына и потеряла мужа в один и тот же день

Хэли и Джон Бисон (JB) Парк поженились в июне 2018 года, в июне 2020-го у них родился первый сын, Бринтон, а в январе 2021 года у JB диагностировали рак. Сначала прогноз был сравнительно благоприятным, и в марте Хэли забеременела вторым ребенком. Сын должен был родиться накануне Рождества. Однако болезнь JB быстро прогрессировала. Осенью врачи давали ему еще полгода жизни, но 28 ноября у JB начались осложнения и его госпитализировали.

А 1 декабря супруги узнали печальные новости — по словам врачей, JB остается жить всего несколько дней. До рождения ребенка оставалось еще три недели, и стало понятно, что JB не доживет до родов.

Тогда супруги попросили врачей индуцировать роды прямо сейчас. Как рассказала Хэли в своем посте в фейсбуке, процесс индуцирования был начат вечером в тот же день, 1 декабря, в надежде на то, что роды будут вагинальными и пройдут быстро. Однако этот план пришлось срочно изменить, когда утром 2 декабря врачи сообщили, что состояние JB очень быстро ухудшается и счет уже идет на часы. Или немедленно нужно делать кесарево сечение, или отец никогда не увидит сына.

У Хэли, по ее словам, не было никаких сомнений по поводу того, что делать. Буквально через минуту она уже была на операционном столе, а спустя еще 20 минут родился их с JB сын. Команда врачей и медсестер дала Хэли быстро поцеловать сына, а затем поспешила с ним на другой этаж больницы, чтобы положить новорожденного на грудь умирающему отцу. А дальше произошло чудо: после того как ребенок оказался на его груди, показатели жизнедеятельности JB внезапно улучшились — правда, ненадолго.

Как только Хэли зашили после кесарева, ее прямо на каталке подняли из операционной в отделение реанимации к мужу и сыну. Они успели — “последний вздох JB сделал с сыном на груди и с моей рукой в его руке”, пишет Хэли. По ее словам, все врачи и медсестры, которые помогали семье, плакали.