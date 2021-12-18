Гороскоп 2021–2022. Что ждет каждый из знаков Зодиака этой зимой?

Овен. Если в конце года Овнов может охватить апатия, в начале нового 2022 года звезды обещают им беззаботное настроение и ощущение счастья. Во многом это будет связано с расширением круга общения и возможностью не сдерживать креативные идеи. Гороскоп советует уделять внимание имиджу, и благодаря харизме придет успех.

Телец. Тельцы почувствуют, что пришло время доказать что-то не только себе, но и окружающим. Звезды в этом благоприятствуют, ваша интуиция обострена, вы в центре внимания, и это укрепляет уверенность в себе. Еще вы станете терпимее к своей половинке, и отношения станут более теплыми.

Близнецы. А вот Близнецы устали от публичности и не хотят отстаивать свою правоту. В работе предпочтут...