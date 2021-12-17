ФОТО | Впервые в Эстонии! adidasOriginals и Nike открыли представительские магазины в Viru Keskus
Вчера Viru Keskus открыл проходящую через весь торговый центр «кольцевую трассу» движения посетителей, ставшую важную вехой в масштабном обновлении Viru Keskus, на которой расположены представительские магазины знаковых брендов Nike и adidasOriginals. Магазины с уникальными концепциями дают посетителям возможность познакомиться с видениями известных брендов и приобрести новейшие коллекции, сообщается на сайте торгового центра.
По словам исполнительного директора Viru Keskus Гертти Когерманн, появление представительских магазинов двух брендов является частью полного обновления торгового центра. “Мы рады, что два всемирно известных спортивных бренда и бренда стиля жизни открыли у нас свои представительские магазины. Их концепции добавляют свежести и предлагают уникальный посетительский опыт”, — пояснила Когерманн. “Помимо физической торговой среды, все более важным становится создание настроения и чувства общности, а появление магазинов Nike и adidasOriginals в Viru Keskus предлагает именно это. Наряду с комфортным опытом шопинга, покупатели могут почувствовать себя частью широкого сообщества и дышать с ним в одном ритме”, — добавила Когерманн.
“Лондон. Берлин. Таллинн. Это три города в мире, где сегодня компания adidasOriginals открыла свои новейшие концептуальные магазины. Очень приятно предложить жителям Эстонии, а также посещающим нас туристам новейшую торговую среду ведущего мирового бренда именно в Таллине, в центре Viru Keskus. В новом магазине наших клиентов ожидают культовые изделия adidasOriginals, множество созданных в коллаборации первоклассных коллекций и вневременная классика в сочетании с региональным искусством”, — добавила исполнительный директор Sportland Eesti Нелли Нильсон, оперирующая открывшимся франчайзинговым магазином adidasOriginals.
По словам исполнительного директора AS Jalajälg Райнера Топса, подготовка оправдала себя: “Мы очень рады сообщить, что сегодня мы открываем наш крупнейший и самый инновационный на данный момент представительский магазин Nike в Прибалтике. Впервые мы предлагаем лучшие спортивные товары в магазине площадью 495 м2, что также означает предложение самого широкого на сегодняшний день выбора. Это захватывающий и уникальный очередной шаг с Viru Keskus, с которым мы успешно сотрудничаем с 2004 года”.
Открытие спортивной зоны стало знаменательным событием — присутствовали самые известные деятели мира спорта и шоу-бизнеса, можно было увидеть развлекательные номера от разных артистов, и оба магазина предлагали посетителям в честь открытия как подарки, так и развлечения. Например, pop-up выступления, запись подкастов, советы стилиста, трафаретную печать и фотосъемку на фоне фотостены.
Магазин adidasOriginals украшает уникальная брендированная витрина, созданная вдохновленной игровыми площадками художницей Хелен Сирп. Витрина является хорошим примером нового эмоционального решения в торговом центре.