ФОТО | Впервые в Эстонии! adidasOriginals и Nike открыли представительские магазины в Viru Keskus

По словам исполнительного директора Viru Keskus Гертти Когерманн, появление представительских магазинов двух брендов является частью полного обновления торгового центра. “Мы рады, что два всемирно известных спортивных бренда и бренда стиля жизни открыли у нас свои представительские магазины. Их концепции добавляют свежести и предлагают уникальный посетительский опыт”, — пояснила Когерманн. “Помимо физической торговой среды, все более важным становится создание настроения и чувства общности, а появление магазинов Nike и adidasOriginals в Viru Keskus предлагает именно это. Наряду с комфортным опытом шопинга, покупатели могут почувствовать себя частью широкого сообщества и дышать с ним в одном ритме”, — добавила Когерманн.

“Лондон. Берлин. Таллинн. Это три города в мире, где сегодня компания adidasOriginals открыла свои новейшие концептуальные магазины. Очень приятно предложить жителям Эстонии, а также посещающим нас туристам новейшую торговую среду ведущего мирового бренда именно в Таллине, в центре Viru Keskus. В новом магазине наших клиентов ожидают культовые изделия adidasOriginals, множество созданных в коллаборации первоклассных коллекций и вневременная классика в сочетании с региональным искусством”, — добавила исполнительный директор Sportland Eesti Нелли Нильсон, оперирующая открывшимся франчайзинговым магазином adidasOriginals.

По словам исполнительного директора AS Jalajälg Райнера Топса, подготовка оправдала себя: “Мы очень рады сообщить, что сегодня мы открываем наш крупнейший и самый инновационный на данный момент представительский магазин Nike в Прибалтике. Впервые мы предлагаем лучшие спортивные товары в магазине площадью 495 м2, что также означает предложение самого широкого на сегодняшний день выбора. Это захватывающий и уникальный очередной шаг с Viru Keskus, с которым мы успешно сотрудничаем с 2004 года”.