ПОДКАСТ | Можно ли дарить духи на Новый год и почему парфюм стоит так дорого? Разбираемся с парфюмерным экспертом из Эстонии
В новом подкасте “По душам” мы встретились с экспертом парфюмерии Кай Лайдла. Кай поделилась секретами выбора правильного аромата и объяснила, можно ли дарить парфюм в подарок и как не прогадать с запахом. Также мы узнали, почему хорошие духи могут стоить несколько сотен евро!
Кто такой парфюмерный эксперт? Кай Лайдла рассказывает, что еще с детства была погружена в волшебный мир парфюмерии — первые духи она получила в подарок от мамы в возрасте 8 лет, а ее дедушка даже перед походом в магазин обязательно пользовался французским парфюмом.
Сейчас Кай владеет магазинчиком нишевой парфюмерии Ambra, и она принесла с собой в студию несколько флаконов с духами, которые лично выбрала. Поэтому подкаст получился необычным — мы не только поговорили, но еще и насладились различными необычными ароматами в сопровождении комментариев Кай.
А вот что именно представляет из себя нишевая парфюмерия, как правильно подобрать подходящий запах, почему нельзя растирать духи на коже, а также ответы на другие интересные вопросы про духи вы найдете в нашем подкасте!
Слушайте полную версию подкаста по ссылке ниже: