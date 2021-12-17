ПОДКАСТ | Можно ли дарить духи на Новый год и почему парфюм стоит так дорого? Разбираемся с парфюмерным экспертом из Эстонии

Кто такой парфюмерный эксперт? Кай Лайдла рассказывает, что еще с детства была погружена в волшебный мир парфюмерии — первые духи она получила в подарок от мамы в возрасте 8 лет, а ее дедушка даже перед походом в магазин обязательно пользовался французским парфюмом.

Сейчас Кай владеет магазинчиком нишевой парфюмерии Ambra, и она принесла с собой в студию несколько флаконов с духами, которые лично выбрала. Поэтому подкаст получился необычным — мы не только поговорили, но еще и насладились различными необычными ароматами в сопровождении комментариев Кай.

А вот что именно представляет из себя нишевая парфюмерия, как правильно подобрать подходящий запах, почему нельзя растирать духи на коже, а также ответы на другие интересные вопросы про духи вы найдете в нашем подкасте!

Слушайте полную версию подкаста по ссылке ниже:

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