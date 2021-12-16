ФОТО | Мэр Нарвы Катри Райк: "Красные очки — часть моей идентичности"

16 декабря мэром Нарвы была избрана Катри Райк. В недавнем большом интервью "Эстонскому Экспрессу" она в том числе рассказала, откуда взялся ее весьма узнаваемый стиль, как она восстанавливается после тяжелого рабочего дня, а также раскрыла свои секретные хобби.
Как вы взбадриваетесь или заземляетесь после тяжелой работы?
Если бы могла, я каждый день по несколько часов проводила бы в воде. Хотя бы в джакузи.
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Плюс прогулки на свежем воздухе. Очень разумно ходить из одного места в другое пешком и не торопиться. А заземляюсь я тем, что пишу. У меня в работе еще одна книга про Нарву: 50 историй, которые нужно знать о Нарве. Примеры понимания города через историю и менталитет нарвитян. Я использую мысли студентов из США, которые учились в Нарве: например, они задаются вопросом, сколько в городе бродячих кошек. Я также пишу о женах нарвских революционеров и о том, почему Петр I до сих пор остается первым героем Нарвы. Такая смесь истории и современности. Думаю, книга выйдет в конце следующего года.
А потом хочу написать детскую книгу о Нарве столетней давности.
Есть что-то такое, чего я о вас не знаю?
Дважды в год: в отпуске и в Рождество, я часами, часами и часами вышиваю крестиком. Вот уж в самом деле, едва ли меня можно в этом заподозрить. Но с вышиванием беда в том, что оно вредит маникюру. Если хочешь вышить подушку, попрощайся с гелевым маникюром. А я в последнее время выбираю ногти с гель-лаком. У меня есть одна подруга, к которой я хожу заниматься рукоделием. Это заземление. Благодаря вышиванию я, наконец, привыкла к бифокальным очкам.
Кроме того, я тайком смотрю немецкие дамские сериалы и детективы. Немецкий — мой первый иностранный язык, и если на душе черно, я ищу что-нибудь на немецком. Он уводит меня в какой-то другой мир. Близкие друзья знают, что мне не стоит звонить в пять часов в воскресенье, когда по телевидению идет немецкий сериал ”Медовый месяц”. В это время я отвечаю только: нет, хм, ага. Этот сериал воскресными вечерами — почти святое дело.
Не очень-то известно еще и о том, что вам нравится покупать одежду в Киеве.
Однажды, когда я ехала в Киев, вы мне сказали, что на Крещатике есть красивые платья в магазинчике на углу.
Для меня эти украинские и российские платья — совершенно отдельная тема. Я люблю носить народную одежду, которую можно найти в России и Украине. В последнее время у меня не было времени ее искать. Это ошибка, ее непременно надо исправить.
Но один из самых больших сюрпризов с одеждой случился у меня в прошлом году. Я как раз уходила из Рийгикогу, почти с аллергией на журналистов и на прессу в целом. А тут вдруг увидела модную публикацию: взгляните на Катри Райк. Подумала, что же я еще натворила. Оказалось, некий милый человек из Postimees написал: Райк своей яркой одеждой свидетельствует, что крупным женщинам необязательно носить черные и серые платья-палатки. Я была удивлена и очень благодарна. С весом, конечно, надо бороться, но приятно, когда пишут, что высокий рост не стоит прятать в серой одежде и длинных кофтах. В последнее время платья мне здесь, в Нарве шьет моя Светлана, по 30 евро за платье. Но да, это правда, что я сорока поярче многих.
Вы любите не только разноцветные платья, но и красивые украшения и аксессуары?
Ой, да, и красные очки — часть моей идентичности, как и красные ногти. Не смогу отказаться от них до конца жизни.
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