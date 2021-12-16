ФОТО | Мэр Нарвы Катри Райк: "Красные очки — часть моей идентичности"

Как вы взбадриваетесь или заземляетесь после тяжелой работы?



Если бы могла, я каждый день по несколько часов проводила бы в воде. Хотя бы в джакузи.

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Плюс прогулки на свежем воздухе. Очень разумно ходить из одного места в другое пешком и не торопиться. А заземляюсь я тем, что пишу. У меня в работе еще одна книга про Нарву: 50 историй, которые нужно знать о Нарве. Примеры понимания города через историю и менталитет нарвитян. Я использую мысли студентов из США, которые учились в Нарве: например, они задаются вопросом, сколько в городе бродячих кошек. Я также пишу о женах нарвских революционеров и о том, почему Петр I до сих пор остается первым героем Нарвы. Такая смесь истории и современности. Думаю, книга выйдет в конце следующего года.

А потом хочу написать детскую книгу о Нарве столетней давности.

Есть что-то такое, чего я о вас не знаю?

Дважды в год: в отпуске и в Рождество, я часами, часами и часами вышиваю крестиком. Вот уж в самом деле, едва ли меня можно в этом заподозрить. Но с вышиванием беда в том, что оно вредит маникюру. Если хочешь вышить подушку, попрощайся с гелевым маникюром. А я в последнее время выбираю ногти с гель-лаком. У меня есть одна подруга, к которой я хожу заниматься рукоделием. Это заземление. Благодаря вышиванию я, наконец, привыкла к бифокальным очкам.

Кроме того, я тайком смотрю немецкие дамские сериалы и детективы. Немецкий — мой первый иностранный язык, и если на душе черно, я ищу что-нибудь на немецком. Он уводит меня в какой-то другой мир. Близкие друзья знают, что мне не стоит звонить в пять часов в воскресенье, когда по телевидению идет немецкий сериал ”Медовый месяц”. В это время я отвечаю только: нет, хм, ага. Этот сериал воскресными вечерами — почти святое дело.

Близкие друзья знают, что мне не стоит звонить в пять часов в воскресенье, когда по телевидению идет немецкий сериал «Медовый месяц».

Не очень-то известно еще и о том, что вам нравится покупать одежду в Киеве.