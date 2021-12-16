"Раньше на Новый год я загадывала желание – есть все и не толстеть". Фитнес-тренер Юлия Смоли — о том, почему худоба не имеет отношения к счастью

Юлия Смоли (@julia_smoli) — фитнес-тренер, соучредитель проекта “Фитмодель Эстония” и основатель школы грамотного похудения FitLife. “Раньше на Новый год я загадывала желание — есть все и не толстеть. И знаете что? Cбылось!” — признается она. В преддверии рождественско-новогодних праздников Юлия поделилась с журналом JANA Luxury секретом, как именно ей это удалось.