Красота и здоровье
16.12.2021, 10:20

"Раньше на Новый год я загадывала желание – есть все и не толстеть". Фитнес-тренер Юлия Смоли — о том, почему худоба не имеет отношения к счастью

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Фото: Нади Иванова, KS Boutique

Юлия Смоли (@julia_smoli) — фитнес-тренер, соучредитель проекта “Фитмодель Эстония” и основатель школы грамотного похудения FitLife. “Раньше на Новый год я загадывала желание — есть все и не толстеть. И знаете что? Cбылось!” — признается она. В преддверии рождественско-новогодних праздников Юлия поделилась с журналом JANA Luxury секретом, как именно ей это удалось.

Начнем с того, что худеть к какому-то событию – к праздникам, к лету, к отпуску – неверно, иначе мучительно сброшенные килограммы потом возвращаются. Нужно просто определить для себя несколько правил и следовать им всегда.

Во-первых, ... 

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