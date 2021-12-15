Капли от дальнозоркости. В США одобрен препарат, заменяющий очки

Впрочем, полноценным лекарством капли назвать нельзя: одобренный препарат не устраняет причины зрительного расстройства, а лишь временно снимает его основной симптом.

Тем не менее, большинство экспертов уже называют эту терапию революционной, поскольку регулярное применение капель позволит людям, которые с возрастом начали плохо видеть вблизи, обходиться без очков для чтения или работы за компьютером.

Действующее вещество препарата давно известно врачам и применяется в лечении глазных болезней еще с XIX века.

Без очков и хирургии





Вам наверняка доводилось видеть пожилых людей, с характерным прищуром читающих книгу или смотрящих на экран компьютера.

Возрастные изменения в зрительном восприятии являются таким же естественным атрибутом старения, как седина или появление морщин. Пресбиопию — “старческое зрение” по-гречески — диагностируют почти у каждого второго взрослого.

В разговорном языке ее нередко называют возрастной (или даже старческой) дальнозоркостью, хотя это не вполне корректно. Способность хорошо видеть вдалеке при потере близкого зрения вовсе не обязательно улучшается: пожилые люди нередко плохо видят как близко, так и далеко расположенные предметы.

Точная причина механизма развития пресбиопии не установлена (у ученых есть несколько дополняющих друг друга версий), но известно, что в среднем зрение начинает ухудшаться после сорока лет. Хрусталик теряет эластичность, и разглядеть что-то вблизи становится сложнее.

Особенно сильно это отражается на удобстве при чтении и работе за компьютером. Именно поэтому многим людям после сорока впервые прописывают очки — для уменьшения дискомфорта. В особенно тяжелых случаях пациенту предлагают подумать о хирургической операции на хрусталике.

Теперь страдающим от этого недуга американцам (их около 128 млн, общее число больных пресбиопией в мире оценивается в 1,8 млрд человек) предлагают третью альтернативу — симптоматическую медикаментозную коррекцию.