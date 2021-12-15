ЕСПЧ присудил 400 тысяч евро женщине, которой муж отрубил кисти рук. Это рекордная сумма(88)
Европейский суд посчитал, что российские власти не предприняли должных мер, чтобы обезопасить Грачеву от жестокого обращения со стороны ее супруга, а поведение российских правоохранителей счел пассивным из-за “структурной предвзятости”.
Основную часть этой суммы — 330 660 евро — ЕСПЧ присудил Грачевой за прошлые и предстоящие медицинские услуги, а также за судебные расходы и потерю дохода. Еще 40 тысяч евро ей присудили в качестве моральной компенсации, говорится в решении суда.
В решении ЕСПЧ также говорится, что власти России должны принять меры для борьбы с домашним насилием, финансировать программы реабилитации пострадавших, тщательно и быстро рассматривать все жалобы и своевременно привлекать к ответственности виновных.
“Это первое в истории Европейского суда пилотное решение по домашнему насилию. До этого суд еще пилотных решений по этой теме не принимал, это происходит впервые в истории”, — в беседе с РБК отметила адвокат Мари Давтян.
История Грачевой
В конце 2017 года Дмитрий Грачев, с которым Грачева на тот момент состояла в официальном браке, отобрал у жены телефон, посадил в машину и вывез в лес, где топором отрубил ей кисти рук, нанеся не менее десяти ударов, установило следствие.
По версии СК, мотивом его действий стала ревность — он был убежден, что жена изменяет ему, и требовал от нее признаться в этом. Грачев заранее подготовился к преступлению — купил пластиковые хомуты и топор, а также жгуты, бинт и йод.
Отрубив жене кисти рук, Грачев обработал раны, чтобы она не истекала кровью, а затем отвез ее к больнице и там высадил. В тот же день он пришел в полицию и во всем признался.
Врачам удалось пришить Грачевой одну отрубленную кисть, вторую ей позже заменили на бионический протез.
Как выяснили следователи, за месяц до инцидента Грачев уже вывозил супругу в лес, где угрожал ей убийством, но в итоге отпустил. После этого Грачева обратилась в полицию, но участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
В начале 2018 года Грачевой удалось оформить развод, но, по ее словам, даже после ареста бывший муж продолжал ей угрожать, передавая записки через знакомых.
В сентябре 2018 года Грачева лишили родительских прав, а в ноябре приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой потерю органа, а также в похищении и угрозе убийством.
Суд также обязал его выплатить бывшей жене 2 млн 35 тысяч рублей (около 24 000 евро) в качестве компенсации морального ущерба. Потерпевшая требовала компенсацию в размере 8 млн рублей (около 96 000 евро).