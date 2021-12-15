Секс и отношения
15.12.2021, 09:30

ЕСПЧ присудил 400 тысяч евро женщине, которой муж отрубил кисти рук. Это рекордная сумма

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BBC News Русская служба
ФОТО: Getty Images
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 370 660 евро Маргарите Грачевой, которой в 2017 году муж на почве ревности отрубил кисти рук.

Европейский суд посчитал, что российские власти не предприняли должных мер, чтобы обезопасить Грачеву от жестокого обращения со стороны ее супруга, а поведение российских правоохранителей счел пассивным из-за “структурной предвзятости”.

Основную часть этой суммы — 330 660 евро — ЕСПЧ присудил Грачевой за прошлые и предстоящие медицинские услуги, а также за судебные расходы и потерю дохода. Еще 40 тысяч евро ей присудили в качестве моральной компенсации, говорится в решении суда.

В решении ЕСПЧ также говорится, что власти России должны принять меры для борьбы с домашним насилием, финансировать программы реабилитации пострадавших, тщательно и быстро рассматривать все жалобы и своевременно привлекать к ответственности виновных.

“Это первое в истории Европейского суда пилотное решение по домашнему насилию. До этого суд еще пилотных решений по этой теме не принимал, это происходит впервые в истории”, — в беседе с РБК отметила адвокат Мари Давтян.

История Грачевой


В конце 2017 года Дмитрий Грачев, с которым Грачева на тот момент состояла в официальном браке, отобрал у жены телефон, посадил в машину и вывез в лес, где топором отрубил ей кисти рук, нанеся не менее десяти ударов, установило следствие.

По версии СК, мотивом его действий стала ревность — он был убежден, что жена изменяет ему, и требовал от нее признаться в этом. Грачев заранее подготовился к преступлению — купил пластиковые хомуты и топор, а также жгуты, бинт и йод.

Отрубив жене кисти рук, Грачев обработал раны, чтобы она не истекала кровью, а затем отвез ее к больнице и там высадил. В тот же день он пришел в полицию и во всем признался.

Врачам удалось пришить Грачевой одну отрубленную кисть, вторую ей позже заменили на бионический протез.

Как выяснили следователи, за месяц до инцидента Грачев уже вывозил супругу в лес, где угрожал ей убийством, но в итоге отпустил. После этого Грачева обратилась в полицию, но участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

В начале 2018 года Грачевой удалось оформить развод, но, по ее словам, даже после ареста бывший муж продолжал ей угрожать, передавая записки через знакомых.

В сентябре 2018 года Грачева лишили родительских прав, а в ноябре приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой потерю органа, а также в похищении и угрозе убийством.

Суд также обязал его выплатить бывшей жене 2 млн 35 тысяч рублей (около 24 000 евро) в качестве компенсации морального ущерба. Потерпевшая требовала компенсацию в размере 8 млн рублей (около 96 000 евро).

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