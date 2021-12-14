Гимнастки, заявившие о домогательствах бывшего врача сборной США Ларри Нассара, получат 380 млн долларов компенсации(3)
В числе сотен спортсменок, заявивших о непристойном поведении врача, было несколько олимпийских чемпионок.
Хотя показания против него дали более 330 женщин, в судах рассматривались только 10 дел. В 2018 году Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы за домогательства к семерым гимнасткам, а потом - к дополнительным 125 годам еще по трем случаям.
Годом ранее он был признан виновным в хранении детской порнографии на своем компьютере и попытке уничтожить улики - по этому делу он был осужден на 60 лет тюрьмы.
После приговора спортсменки вели переговоры о выплатах с американской гимнастической федерацией (USA Gymnastics).
В итоге USA Gymnastics не только согласилась выплатить пострадавшим атлеткам рекордные суммы, но и предоставить им места в своем совете директоров, а также в американском Олимпийском комитете для того, чтобы они могли провести аудит системы и не допустить подобных случаев в дальнейшем.
В общей сложности Нассара обвиняют в домогательствах и растлении более чем 300 женщин и девочек, с которыми он работал как врач в USA Gymnastics и Университете штата Мичиган. Ларри Нассар был главным врачом олимпийских гимнасток в течение 18 лет.
Нассар признал себя виновным в сексуальных домогательствах по отношению к 10 гимнасткам, в том числе и к участницам олимпийской сборной. Однако позже он написал судье письмо, в котором утверждал, что женщины сфабриковали обвинения против него в надежде заработать деньги и славу.
Среди женщин, заявивших о приставаниях врача, золотые олимпийские медалистки Симона Байлз, Али Райсман и МакКайла Марони. Их свидетельства, в том числе, легли в основу приговора Нассару.
Первая женщина, которая публично обвинила Нассара в насилии, Рэйчел Денхолландер, приветствовала решение ассоциации.
"Эта глава, наконец, закрыта. Теперь можно начинать тяжелую работу по реформированию системы и восстановлению гимнасток. Справедливость свершилась настолько, насколько это возможно, и хорошо, что мы этому радуемся. Но помните, что завтра девушки проснутся теми же пострадавшими от насилия. Не забывайте об этом посреди ликования", - написала Денхолландер в "Твиттере".
В 2015 году федерация гимнастики США, не придавая делу огласки, прекратила сотрудничество с Ларри Нассаром из-за нареканий на его профессиональные качества.
Нассар также работал в Университете Мичигана. В 2014 году по результатам проверки,университет на три месяца приостановил с ним сотрудничество.
Однако он продолжал принимать пациентов вплоть до 2016 года, когда был публично обвинен в развратных действиях газетой Indianapolis Star. Позже в том же году он был арестован и ему были предъявлены обвинения в сексуальном контакте с несовершеннолетними.