Гимнастки, заявившие о домогательствах бывшего врача сборной США Ларри Нассара, получат 380 млн долларов компенсации

В числе сотен спортсменок, заявивших о непристойном поведении врача, было несколько олимпийских чемпионок.

Хотя показания против него дали более 330 женщин, в судах рассматривались только 10 дел. В 2018 году Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы за домогательства к семерым гимнасткам, а потом - к дополнительным 125 годам еще по трем случаям.

Годом ранее он был признан виновным в хранении детской порнографии на своем компьютере и попытке уничтожить улики - по этому делу он был осужден на 60 лет тюрьмы.

После приговора спортсменки вели переговоры о выплатах с американской гимнастической федерацией (USA Gymnastics).

В итоге USA Gymnastics не только согласилась выплатить пострадавшим атлеткам рекордные суммы, но и предоставить им места в своем совете директоров, а также в американском Олимпийском комитете для того, чтобы они могли провести аудит системы и не допустить подобных случаев в дальнейшем.

В общей сложности Нассара обвиняют в домогательствах и растлении более чем 300 женщин и девочек, с которыми он работал как врач в USA Gymnastics и Университете штата Мичиган. Ларри Нассар был главным врачом олимпийских гимнасток в течение 18 лет.

Нассар признал себя виновным в сексуальных домогательствах по отношению к 10 гимнасткам, в том числе и к участницам олимпийской сборной. Однако позже он написал судье письмо, в котором утверждал, что женщины сфабриковали обвинения против него в надежде заработать деньги и славу.

Среди женщин, заявивших о приставаниях врача, золотые олимпийские медалистки Симона Байлз, Али Райсман и МакКайла Марони. Их свидетельства, в том числе, легли в основу приговора Нассару.

"Это урегулирование - результат храбрости сотен переживших насилие, кто, несмотря на юридические препятствия и попытку их подкупить, отказались хранить молчание. Правда в конечном итоге победила", - прокомментировал решение адвокат истцов Джон Мэнли.



Первая женщина, которая публично обвинила Нассара в насилии, Рэйчел Денхолландер, приветствовала решение ассоциации.