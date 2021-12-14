ФОТО | В чем встретить новый год? Смотрите, как прошел благотворительный показ новогодней коллекции Елены Хейнсаар

В этот Новый год дизайнер предлагает ярко блистать и не стесняться показать немного тела, будь то декольте, разрез на бедре или же глубокий вырез на спине.

Все доходы с продажи билетов на показ пошли НКО “Ветераны Сил обороны”. Кроме того, после показа прошел аукцион одного из платьев. Платье было продано за 250 евро — данная сумма также пошла на поддержку НКО.

Показ отличало еще и то, что он прошел совместно с парфюмером Ольгой Авдеевой, которая подобрала к каждому платью свой аромат, дополняющий праздничный образ.