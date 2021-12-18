ФОТО | Где и как спят дети в разных странах(1)
Фотохудожник Джеймс Моллисон объехал полмира, чтобы запечатлеть детство в самых разных уголках нашей планеты, пишет DW.
Некоторые дети спят в грязи…
Портрет ребенка и его комната, — такой формат Джеймс Моллисон выбрал для своей серии работ. Во время поездки по Китаю он встретил девятилетнего Донга, который живет в провинции Юньнань на юго-востоке страны и делит свою комнату с сестрой, родителями и дедом. Семья — бедная, но у нее есть участок земли для выращивания риса и сахарного тростника. Донг мечтает стать полицейским.
…другие купаются в роскоши
Совсем другие условия жизни у восьмилетнего Харрисона из Нью-Джерси, США. Он — единственный ребенок в семье. Семья живет на вилле. У мальчика есть большой телевизор, отдельная ванная и две большие игровые комнаты. Он посещает частную школу. Правда, дорога до нее занимает два часа, но мать Харрисона любит проводить время с сыном в машине. Харрисон хочет стать ветеринаром.
Детская комната как магазин игрушек
Кайя показала фотографу свой игрушечный рай. На этой фотографии ей четыре года. Она живет с родителями в маленькой квартире в Токио. В ее комнате много кукол и мягких игрушек. Одежду девочке шьет ее мама — по три платья в месяц. Но Кайя большую часть времени носит школьную форму. Девочка хочет стать художником-карикатуристом и рисовать японское аниме.
У Индиры нет своей кровати
В одном помещении 79 детей
Шерап живет в монастыре в Непале. Десятилетний ребенок делит комнату с другими мальчиками, которые станут монахами. Всего в этом помещении 79 детей. Они спят на двухъярусных кроватях и у них очень мало личных вещей. Шерапа в монастырь отправили его родители. Они верят в то, что семье повезет, если один из сыновей станет монахом.
Королева красоты Жасмин
На твердом настиле
Детская комната c постерами
Одиннадцатилетняя Тай живет со своими сестрами и родителями на третьем этаже многоквартирного дома в Рио-де-Жанейро. Отец с матерью - не очень обеспеченные люди, но они могут хорошо содержать свою семью. Стена в комнате Тай увешана постерами с ее кумиром, поп-звездой Фелипе Дилоном. Выставку "Где спят дети" можно увидеть до 6 февраля 2022 года в музее Эдвина Шарфа в городе Ной-Ульме.
Автор: София Принцен, Виктор Вайц