ФОТО | Где и как спят дети в разных странах

Шерап живет в монастыре в Непале. Десятилетний ребенок делит комнату с другими мальчиками, которые станут монахами. Всего в этом помещении 79 детей. Они спят на двухъярусных кроватях и у них очень мало личных вещей. Шерапа в монастырь отправили его родители. Они верят в то, что семье повезет, если один из сыновей станет монахом.

Дом семилетней Индиры в столице Непала Катманду состоит всего из одной комнаты. Ночью девочка спит со своими братьями и сестрами на матрасе на полу. Индира вместе с несколькими детьми трудится в гранитном карьере. Это может быть очень опасно для здоровья, поскольку многие из них не носят защитных очков. Индира мечтает танцевать.

Дом семилетней Индиры в столице Непала Катманду состоит всего из одной комнаты. Ночью девочка спит со своими братьями и сестрами на матрасе на полу. Индира вместе с несколькими детьми трудится в гранитном карьере. Это может быть очень опасно для здоровья, поскольку многие из них не носят защитных очков. Индира мечтает танцевать.

Кайя показала фотографу свой игрушечный рай. На этой фотографии ей четыре года. Она живет с родителями в маленькой квартире в Токио. В ее комнате много кукол и мягких игрушек. Одежду девочке шьет ее мама — по три платья в месяц. Но Кайя большую часть времени носит школьную форму. Девочка хочет стать художником-карикатуристом и рисовать японское аниме.

Совсем другие условия жизни у восьмилетнего Харрисона из Нью-Джерси, США. Он — единственный ребенок в семье. Семья живет на вилле. У мальчика есть большой телевизор, отдельная ванная и две большие игровые комнаты. Он посещает частную школу. Правда, дорога до нее занимает два часа, но мать Харрисона любит проводить время с сыном в машине. Харрисон хочет стать ветеринаром.

Портрет ребенка и его комната, — такой формат Джеймс Моллисон выбрал для своей серии работ. Во время поездки по Китаю он встретил девятилетнего Донга, который живет в провинции Юньнань на юго-востоке страны и делит свою комнату с сестрой, родителями и дедом. Семья — бедная, но у нее есть участок земли для выращивания риса и сахарного тростника. Донг мечтает стать полицейским.

Королева красоты Жасмин

Жизнь семилетней Жасмин сильно отличается от жизни ее сверстников: она живет со своей семьей в большом доме в американском штате Кентукки. В ее комнате висят несколько корон и поясов, которые она выиграла на детских конкурсах красоты. Она ежедневно тренируется для сценических шоу. Это очень дорогое хобби: участие в каждом конкурсе обходится ее родителям в несколько тысяч долларов.



На твердом настиле

Восьмилетняя Акахсет ведет совсем другой образ жизни. Ее семья принадлежит к индейскому племени, которое живет в джунглях Амазонки в Бразилии. Индейцы Крахо верят, что Земля была создана солнцем и луной. Красные полосы на груди нанесены в соответствии с ритуалом племени. Близлежащая река снабжает их водой. Свои детские сны девочка видит на твердом настиле.



Детская комната c постерами

Одиннадцатилетняя Тай живет со своими сестрами и родителями на третьем этаже многоквартирного дома в Рио-де-Жанейро. Отец с матерью - не очень обеспеченные люди, но они могут хорошо содержать свою семью. Стена в комнате Тай увешана постерами с ее кумиром, поп-звездой Фелипе Дилоном. Выставку "Где спят дети" можно увидеть до 6 февраля 2022 года в музее Эдвина Шарфа в городе Ной-Ульме.

Автор: София Принцен, Виктор Вайц







