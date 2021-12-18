Я – мама
18.12.2021, 15:10

ФОТО | Где и как спят дети в разных странах

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Фото автора Victoria Borodinova: Pexels

Фотохудожник Джеймс Моллисон объехал полмира, чтобы запечатлеть детство в самых разных уголках нашей планеты, пишет DW.

Некоторые дети спят в грязи…

Портрет ребенка и его комната, — такой формат Джеймс Моллисон выбрал для своей серии работ. Во время поездки по Китаю он встретил девятилетнего Донга, который живет в провинции Юньнань на юго-востоке страны и делит свою комнату с сестрой, родителями и дедом. Семья — бедная, но у нее есть участок земли для выращивания риса и сахарного тростника. Донг мечтает стать полицейским.

…другие купаются в роскоши

Совсем другие условия жизни у восьмилетнего Харрисона из Нью-Джерси, США. Он — единственный ребенок в семье. Семья живет на вилле. У мальчика есть большой телевизор, отдельная ванная и две большие игровые комнаты. Он посещает частную школу. Правда, дорога до нее занимает два часа, но мать Харрисона любит проводить время с сыном в машине. Харрисон хочет стать ветеринаром.

Детская комната как магазин игрушек

Кайя показала фотографу свой игрушечный рай. На этой фотографии ей четыре года. Она живет с родителями в маленькой квартире в Токио. В ее комнате много кукол и мягких игрушек. Одежду девочке шьет ее мама — по три платья в месяц. Но Кайя большую часть времени носит школьную форму. Девочка хочет стать художником-карикатуристом и рисовать японское аниме.

У Индиры нет своей кровати

Дом семилетней Индиры в столице Непала Катманду состоит всего из одной комнаты. Ночью девочка спит со своими братьями и сестрами на матрасе на полу. Индира вместе с несколькими детьми трудится в гранитном карьере. Это может быть очень опасно для здоровья, поскольку многие из них не носят защитных очков. Индира мечтает танцевать.

В одном помещении 79 детей

Шерап живет в монастыре в Непале. Десятилетний ребенок делит комнату с другими мальчиками, которые станут монахами. Всего в этом помещении 79 детей. Они спят на двухъярусных кроватях и у них очень мало личных вещей. Шерапа в монастырь отправили его родители. Они верят в то, что семье повезет, если один из сыновей станет монахом.

Королева красоты Жасмин

Жизнь семилетней Жасмин сильно отличается от жизни ее сверстников: она живет со своей семьей в большом доме в американском штате Кентукки. В ее комнате висят несколько корон и поясов, которые она выиграла на детских конкурсах красоты. Она ежедневно тренируется для сценических шоу. Это очень дорогое хобби: участие в каждом конкурсе обходится ее родителям в несколько тысяч долларов.

На твердом настиле

Восьмилетняя Акахсет ведет совсем другой образ жизни. Ее семья принадлежит к индейскому племени, которое живет в джунглях Амазонки в Бразилии. Индейцы Крахо верят, что Земля была создана солнцем и луной. Красные полосы на груди нанесены в соответствии с ритуалом племени. Близлежащая река снабжает их водой. Свои детские сны девочка видит на твердом настиле.

Детская комната c постерами

Одиннадцатилетняя Тай живет со своими сестрами и родителями на третьем этаже многоквартирного дома в Рио-де-Жанейро. Отец с матерью - не очень обеспеченные люди, но они могут хорошо содержать свою семью. Стена в комнате Тай увешана постерами с ее кумиром, поп-звездой Фелипе Дилоном. Выставку "Где спят дети" можно увидеть до 6 февраля 2022 года в музее Эдвина Шарфа в городе Ной-Ульме.

Автор: София Принцен, Виктор Вайц



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