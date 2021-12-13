"Санта Клауса не существует". Итальянский епископ огорчил детей под Рождество, епархии пришлось извиняться

Во время религиозного мероприятия в городе Ното на юго-востоке острова епископ Антонио Стальяно сказал: “Нет, Санта Клауса не существует”.

“И я бы даже добавил, что красный костюм, в который он облачен, выбрала компания Coca-Cola — исключительно с рекламными целями”, — продолжил священнослужитель в своем обращении, приуроченном к празднованию дня Святого Николая.

Эти слова разозлили многих находившихся в толпе родителей, которые затем выразили свое возмущение в соцсетях.

Представитель епархии Ното Алессандро Паолино поспешил извиниться перед ними. Он сказал, что его коллега не хотел никого обидеть, а пытался привлечь внимание к культу потребления, отдаляющему нынешнюю фигуру Санта-Клауса от ее предполагаемого прототипа — Святого Николая из города Мира, расположенного в современной Турции.

“В первую очередь, от имени епископа я выражаю свое сожаление с связи с этим заявлением, которое расстроило малышей. Я также хочу пояснить, что намерения монсеньора Стальяно были совсем иными”, — добавил Паолино, который занимается в епархии связями с общественностью.

По словам Паолино, епископ хотел напомнить детям об истинном смысле Рождества, которое сейчас ассоциируется у большинства людей с избыточным потребительством. “Если все мы, взрослые и дети, могли бы научиться чему-то у Санта-Клауса, то это должно быть следующее: меньше дарить, чтобы потреблять, и больше делиться с нуждающимися”, — сказано в заявлении пресс-секретаря епархии.

Кто изобрел Санта-Клауса?



Сам епископ Стальяно дал интервью газете

Сам епископ Стальяно дал интервью газете La Republica , в котором объяснил, что не пытался разуверить детей в существовании Санта-Клауса, но просил их задуматься о том, что по-настоящему реально и важно в Рождество.