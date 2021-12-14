Ученые рассказали, как повысить креативность с помощью сна

Если вы зашли в тупик, и вам необходимо найти креативное решение какой-то проблемы, можно поступить следующим образом: перед тем как лечь спать, как следует обдумайте эту проблему, а ложась в постель, возьмите в руку некий предмет. Когда вы заснете, и рука расслабится, предмет упадет на пол и разбудит вас. Как утверждали Дали и Эдисон, именно в этот момент к ним приходило вдохновение. Исследователи из Университета Сорбонна (Франция), статья которых опубликована в журнале Science Advances, решили проверить, так ли это.

Предыдущие исследования показали, что, помимо фазы быстрого движения глаз (REM-фазы) и фазы глубокого сна, у большинства людей есть еще фаза сна N1, напоминающая некую сумеречную зону. Речь идет о коротком интервале между бодрствованием и сном. Именно эту фазу дремоты ученые решили протестировать в ходе эксперимента с участием 103 здоровых добровольцев. Все они, по собственному признанию, не страдали от проблем с засыпанием.

Участникам нужно было найти нестандартное решение математической задачи, связанной с вычислением следующего числа в последовательности, что требует креативного подхода. Спустя некоторое время после того, как участники начали обдумывать ответ, им предложили немного вздремнуть, взяв при этом в руку чашку, которая, упав, должна была их разбудить. После того как участники пробуждались, им предлагали продолжить решение задачи.

В итоге было установлено, что всего 15-секундное нахождение в фазе сна N1 утраивает шансы на то, что человек найдет нестандартное решение проблемы. Среди тех, кто задремал, с заданием справилось 83% участников, а среди тех, кто так и не смог заснуть — лишь 30%. При этом, если человек все же успевал провалиться в глубокий сон, этот эффект исчезал.

Таким образом, сделали вывод исследователи, в самом начале погружения в сон существует некая узкая зона повышенной креативности, и чтобы в нее попасть, нужно успеть вовремя проснуться.