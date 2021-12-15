Не учитель, а родитель! Как и сколько на самом деле нужно играть с ребенком?

Существует широко распространенное убеждение, что игра — это сугубо то, чем дети занимаются друг с другом, и эту точку зрения очень трудно поменять. Особенно в обществе, где большое внимание уделяется внешнему успеху, например, тому, какую школу посещает ребенок, насколько высок уровень дохода его родителей или насколько престижна их должность.

То, что родитель принимает на себя по отношению к ребенку роль учителя, может влиять и на их совместные игры, когда отец или мать учат его, как собирать паззлы, строить дом или закрашивать картинки в книжке-раскраске. Побуждаем вас, родители, отказаться от руководящей роли, чтобы позволить ребенку самому продумать игровой процесс, полностью управляя им!

Лучше всего ребенок учится, экспериментируя. Позвольте вашему ребенку руководить игровым процессом и реализовать творческие идеи, обрести уверенность в себе и новые навыки и испытать свои способности. Кроме развития ребенка, игра под его началом закладывает надежный фундамент доверия, который поможет пережить и трудные времена — такие, как подростковый возраст.

Исследования показывают, что именно игра вносит значительный вклад в социальное, эмоциональное и когнитивное развитие ребенка. Дети проявляют больше творчества и сноровки, если взрослые играют с ними не меньше 10 минут каждый день и участвуют в играх под руководством детей.

Важно не столько содержание игры, но и то, что взрослый проводит время вместе со своим ребенком и следует за его инициативой, принимая его желания.

Доказано: всего лишь 10 минут совместных игр в день создают между родителем и ребенком более доверительные отношения на всю жизнь

Важно не просто играть вместе, но участвовать в игре под руководством ребенка.

Даже 10 минут совместных игр в день под руководством ребенка развивают его творческие способности и навыки самоуправления.

Игра создает лучшие отношения с ребенком на всю жизнь и помогает ему вырасти уверенным в себе и независимым человеком.

Как играть с ребенком?