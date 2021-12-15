Не учитель, а родитель! Как и сколько на самом деле нужно играть с ребенком?
Существует широко распространенное убеждение, что игра — это сугубо то, чем дети занимаются друг с другом, и эту точку зрения очень трудно поменять. Особенно в обществе, где большое внимание уделяется внешнему успеху, например, тому, какую школу посещает ребенок, насколько высок уровень дохода его родителей или насколько престижна их должность.
То, что родитель принимает на себя по отношению к ребенку роль учителя, может влиять и на их совместные игры, когда отец или мать учат его, как собирать паззлы, строить дом или закрашивать картинки в книжке-раскраске. Побуждаем вас, родители, отказаться от руководящей роли, чтобы позволить ребенку самому продумать игровой процесс, полностью управляя им!
Лучше всего ребенок учится, экспериментируя. Позвольте вашему ребенку руководить игровым процессом и реализовать творческие идеи, обрести уверенность в себе и новые навыки и испытать свои способности. Кроме развития ребенка, игра под его началом закладывает надежный фундамент доверия, который поможет пережить и трудные времена — такие, как подростковый возраст.
Исследования показывают, что именно игра вносит значительный вклад в социальное, эмоциональное и когнитивное развитие ребенка. Дети проявляют больше творчества и сноровки, если взрослые играют с ними не меньше 10 минут каждый день и участвуют в играх под руководством детей.
Важно не столько содержание игры, но и то, что взрослый проводит время вместе со своим ребенком и следует за его инициативой, принимая его желания.
Доказано: всего лишь 10 минут совместных игр в день создают между родителем и ребенком более доверительные отношения на всю жизнь
- Важно не просто играть вместе, но участвовать в игре под руководством ребенка.
- Даже 10 минут совместных игр в день под руководством ребенка развивают его творческие способности и навыки самоуправления.
- Игра создает лучшие отношения с ребенком на всю жизнь и помогает ему вырасти уверенным в себе и независимым человеком.
Как играть с ребенком?
Просто дайте ребенку руководить игрой! Найдите время, чтобы играть с ребенком не менее 10 минут каждый день и под его руководством. Необязательно играть с ребенком и заниматься с ним всякими делами весь день, но всегда можно отложить на
10-15 минут все другие занятия и уделить ребенку внимание, — но проделывать это следует ежедневно. Дети нуждаются, скорее, в непродолжительных, но регулярных играх, чем в продолжительных, но редких.
Родители зачастую не играют с детьми потому, что не умеют, или из-за того, что стесняются участвовать в детских играх. Однако ребенком вовсе не нужно постоянно руководить во время игры, напротив, можно подражать его действиям и позволить ему самому придумать правила и руководить игрой.
Как же тогда дети развиваются и учатся, если родители не руководят игрой и не исправляют ошибки? Например, как ребенок может собрать пазл, если родитель не покажет ему правильное решение? Отвечая на этот вопрос, следует учесть, что ребенок лучше учится методом проб и ошибок, и в данном случае родителю следует запастить терпением, чтобы ребенок пытался найти правильное решение самостоятельно. Команды, запреты и постоянные исправления подавляют стремление ребенка к поиску творческих и смелых решений.
Как играть с ребенком с интересом для самого себя?
- Ежедневно выделяйте на игры с ребенком хотя бы по 10 минут.
- Будьте для ребенка внимательным партнером, одобряйте его действия и цените сам процесс.
- Не критикуйте, а поощряйте идеи и творчество ребенка.
- Побуждайте ребенка самостоятельно решать проблемы, не спешите всякий раз ему помочь.
- Комментируйте, подобно спортивному комментатору, игру ребенка. Это поможет ему развить речевые навыки и умение выражать свои мысли. Кроме того, таким образом вы поможете ребенку осознать его собственные навыки и успехи.
Почему игра столь важна?
- Очевидная польза от игр выражается в физическом развитии ребенка и, в том числе в развитии мелкой моторики.
- Игра представляет собой обучающую ситуацию как для ребенка, так и для родителей. Игра дает ребенку возможность проверить свои навыки и знания, пытаться и ошибаться, тогда как у родителей возникает возможность проверить и развить свои родительские навыки, такие как терпение, ободрение и др.
- Игра дает возможность выразить свои эмоции. Родители могут помочь ребенку развивать самоконтроль и способность добиваться успеха в игре.
- Игра позволяет ребенку испытать на себе разные роли и тем самым расширить свое мировоззрение и снизить эгоцентризм.
- Играя, ребенок развивает творческие способности, реализует идеи и учится разрешать проблемы. Исследования показали, что у тех детей, которые часто играли в творческие игры, редко наблюдаются поведенческие проблемы.
- Игра со взрослыми развивает словарный запас ребенка; ребенок учится выражать свои мысли и чувства словами.
- Играя и следуя примеру взрослого, ребенок учится общаться, делиться с другими и лучше понимать своих товарищей по играм.