14.12.2021, 10:28
Важные вопросы и ответы: как работает новая система отпусков по уходу за ребенком?
ФОТО: Shutterstock
С 1 апреля 2022 года кардинально изменится система предоставления отпускных дней по уходу за ребенком, что, хочется надеяться, облегчит жизнь родителям, работодателям и органам социального обеспечения. У родителей появится возможность брать десять рабочих дней оплачиваемого отпуска на каждого ребенка до 14 лет. Но как это будет работать в действительности? Журнал Pere ja Kodu решил разобраться в ситуации и задал представителям Департамента социального страхования несколько важных вопросов.