Я – мама
14.12.2021, 10:28

Важные вопросы и ответы: как работает новая система отпусков по уходу за ребенком?

 
Анне Соосалу
Pere ja kodu
ФОТО: Shutterstock

С 1 апреля 2022 года кардинально изменится система предоставления отпускных дней по уходу за ребенком, что, хочется надеяться, облегчит жизнь родителям, работодателям и органам социального обеспечения. У родителей появится возможность брать десять рабочих дней оплачиваемого отпуска на каждого ребенка до 14 лет. Но как это будет работать в действительности? Журнал Pere ja Kodu решил разобраться в ситуации и задал представителям Департамента социального страхования несколько важных вопросов.

Применяется ли равное распределение дней отпуска, если родители живут раздельно и занимаются опекой неравноценно? Например, если отец проводит с ребенком пару выходных, то есть всего два-четыре дня в месяц?

Равное распределение отпуска применяется и в том случае, когда родители живут раздельно и из-за этого уход за ребенком осуществляется неравноценно. То, как родители решили разделить время пребывания с ребенком между собой, не влияет на право как матери, так и отца на отпуск по уходу за ребенком, и каждый родитель имеет индивидуальное право взять отпуск в размере десяти дней на одного ребенка до достижения им 14-летнего возраста.

Если ребенку скоро исполнится 14 лет, можно ли взять полные десять дней отпуска? Или, например, если ребенку исполняется 14 лет в мае следующего года, можно ли использовать в январе три дня по старой системе, а когда система в начале апреля изменится, добавить еще десять дней, чтобы в 2022 году получилось 13 дней на одного ребенка до 14 лет?

До 31 марта родитель имеет право использовать три или шесть дней отпуска по уходу за ребенком в соответствии со старым законом. Количество дней отпуска по уходу за ребенком, взятых до вступления в силу апрельских изменений, не изменят

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