Важные вопросы и ответы: как работает новая система отпусков по уходу за ребенком?

Применяется ли равное распределение дней отпуска, если родители живут раздельно и занимаются опекой неравноценно? Например, если отец проводит с ребенком пару выходных, то есть всего два-четыре дня в месяц?

Равное распределение отпуска применяется и в том случае, когда родители живут раздельно и из-за этого уход за ребенком осуществляется неравноценно. То, как родители решили разделить время пребывания с ребенком между собой, не влияет на право как матери, так и отца на отпуск по уходу за ребенком, и каждый родитель имеет индивидуальное право взять отпуск в размере десяти дней на одного ребенка до достижения им 14-летнего возраста.

Если ребенку скоро исполнится 14 лет, можно ли взять полные десять дней отпуска? Или, например, если ребенку исполняется 14 лет в мае следующего года, можно ли использовать в январе три дня по старой системе, а когда система в начале апреля изменится, добавить еще десять дней, чтобы в 2022 году получилось 13 дней на одного ребенка до 14 лет?

До 31 марта родитель имеет право использовать три или шесть дней отпуска по уходу за ребенком в соответствии со старым законом. Количество дней отпуска по уходу за ребенком, взятых до вступления в силу апрельских изменений, не изменят