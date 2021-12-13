Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года

Овен. Овнам в период с 13 по 19 число планеты и звезды помогут победить беспокойство. Они дадут этим людям силы для того, чтобы те сами себе смогли доказать, что бояться нечего и переживать не о чем. Астрологи рекомендуют Овнам внимательно следить за реакцией людей на свои действия. Если кому-то что-то не понравится, не стоит продолжать раздражать человека, провоцируя скандалы. Уступчивые и понимающие люди данного Знака будут на вершине успеха. Грубость и хитрость сейчас не в тренде.

Телец. У Тельцов возможно появление отрицательных событий в конце недели. Может исчезнуть удача и появиться тревога и другие проблемы. Астрологи советуют Тельцам не воспринимать все слишком близко к сердцу. На этой неделе их звездные покровители сделают так, что любая обида и переживания могут перерасти в нечто большее. Нужно больше развлекаться и заниматься теми делами, которые доставляют удовольствие, а также меньше рисковать.

Близнецы. Близнецы - это люди, которые могут найти общий язык с кем угодно и когда угодно, но если возникают проблемы в отношениях, они не могут это исправить самостоятельно. Приближается глобальное обновление энергетики, так что эта неделя, возможно, последняя, на которой можно попробовать помириться с друзьями и наладить с ними отношения. В общении со второй половинкой и родственниками также полезно будет проявлять инициативу, начиная непростой разговор первыми.

Рак. Ракам для достижения успехов на любовном и финансовом поприще важно помнить, что чистый ум и сознание могут поспособствовать личностному росту и повышению привлекательности. Также с 13 по 19 число полезно будет прощать людей и отпускать прошлое. В начале недели на любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки, а также новые возможности в работе и бизнесе. Ракам нужно быть внимательнее, чтобы не пропустить тот самый момент, когда удача будет стучаться в их дверь.