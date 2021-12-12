ФОТО | Бьюти-мастер из Таллинна претендует на место в Книге рекордов Гиннесса

Для установления мирового рекорда по массовому ламинированию бровей и ресниц бьюти-мастера из России, Израиля, Германии, Испании, Канады, США, Литвы и других стран встретились 6 декабря на платформе Zoom.

Всего попытка установить рекорд Гиннесса по самому массовому ламинированию ресниц или бровей, организованная брендом Novel, собрала на онлайн-платформе больше 500 мастеров. Единственным амбассадором-представителем из Эстонии стала Виктория Морозова, которая в прямом эфире заламинировала и покрасила себе брови.

– Волнение было только по поводу того, что в жизни нашей бьюти-сферы в первый раз устанавливается массовый мировой рекорд, – говорит Виктория. – По поводу самой процедуры я не переживала, потому что я это знаю и умею делать.

6 декабря за массовым ламинированием бровей и ресниц наблюдала специальная комиссия – представители редакций книг рекордов Гиннеса и Рекордов России. Все заняло около двух часов и по окончании процедур был зафиксирован Рекорд России.

Теперь все данные о достижении будут отправлены в Лондон, где в течение 6 месяцев будет решаться вопрос о внесении его в книгу рекордов Гиннеса. Это значит, что бьюти-мастер из Эстонии вместе с другими участницами может быть записана в самую главную книгу рекордов мира.