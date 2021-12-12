Яна Тоом: "Многодетной матери приходится сталкиваться с обесценивающими комментариями"

“Дурное дело — не хитрое“ — это меня сопровождало много-много лет”, — поделилась Тоом. Огромное количество доброжелателей вокруг. “У вас, что — не было электричества?“ — вот это вот все. Но сейчас я уже семь лет работаю в Бельгии и не могу представить вопросов или комментариев по поводу возраста матери в Бельгии или, скажем, в Германии. Это немыслимо, это неприлично. И если я встречу белую женщину около 60, и в коляске у нее будет черный ребенок — и это ее ребенок — никто не поморщится и никому не придет в голову спросить: “Что это у тебя тут?”