12.12.2021, 15:00
ФОТО | В Центре Русской Культуры открылась выставка авторских украшений
Foto: Karina Vaus
В Центре Русской Культуры открылась шестая по счёту выставка украшений ручной работы “Каменный сад” студии “Arteemus” под руководством Ирины Олейник.
На выставке представлены работы участниц студии, созданные на мастер-классах на протяжении последних пяти лет. Удивительные броши в виде цветов — бисерные розы, пионы, лилии, нежные и трогательные стрекозы, мушки и жуки не оставят никого равнодушными! А кулоны, колье и сумочки из полудрагоценных камней и бисера — это настоящие произведения прикладного искусства.
Полюбоваться авторскими украшенияит из бисера и полудрагоценных камней в Центре Русской Культуры можно до 31 декабря.