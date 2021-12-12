ФОТО | В Центре Русской Культуры открылась выставка авторских украшений

На выставке представлены работы участниц студии, созданные на мастер-классах на протяжении последних пяти лет. Удивительные броши в виде цветов — бисерные розы, пионы, лилии, нежные и трогательные стрекозы, мушки и жуки не оставят никого равнодушными! А кулоны, колье и сумочки из полудрагоценных камней и бисера — это настоящие произведения прикладного искусства.