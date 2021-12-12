Дедушка ради внучки украсил дом миллионом огоньков к Рождеству

Однажды Самария попросила дедушку украсить дом сотней рождественских огоньков. А тот взял да и развесил во дворе целый миллион переливающихся лампочек! Так у Митчеллов появилась новая семейная традиция. Каждый год дедушка старается превзойти себя. В 2020 году ему удалось увеличить количество огоньков на 200 тысяч, а в этом году уже до полутора миллионов.

Кит Митчелл начинает украшать дом за три месяца до зимних праздников. Ему помогает вся семья. С праздничными гирляндами связано несколько запоминающихся историй. На дом приезжают поглазеть туристы. “В прошлом году было по 200-500 посетителей за вечер. Каждый вечер. Это был сумасшедший год”, — рассказал Кит.

Однажды мужчина сделал предложение своей возлюбленной во дворе дома Митчеллов. А как-то раз к дому пришла женщина, чья дочь умерла от рака. В тот раз Кит выбрал фиолетовые украшения. Это был любимый цвет умершей девочки. Ее мать увидела гирлянды и расплакалась.





В следующем году Кит хочет украсить дом голубыми и белыми огнями. Он начнет готовиться еще до Дня благодарения, чтобы люди радовались при виде сверкающей красоты с ноября по весь декабрь. В этом году семья собирает пожертвования для детской больницы, в которой Самария провела три недели после своего рождения.