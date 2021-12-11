10 вопросов и ответов о вакцинации детей в Эстонии

Трометамол и такие же действующие вещества (как в детской вакцине) содержатся в вакцине Comirnaty, предназначенной для взрослых. Это вспомогательное вещество, которое помогает держать в балансе уровень pH в течение необходимого времени. Этого вещества в вакцине содержится очень мало и исследования показали, что благодаря ему вакцина более стабильна для хранения при температуре +2…+8ºC. Если с самого начала было известно, что вакцину Pfizer можно хранить в обычном холодильнике только очень непродолжительное время, то эту вакцину со слегка измененным составом можно хранить в холодильнике при температуре +2…+8ºC до десяти недель.

В детской вакцине содержится вещество под названием трометамол, которого в вакцине для взрослых нет. Что это и почему оно добавлено в детскую вакцину?

Иммунная система детей допубертатного возраста довольно чуткая. Клинические исследования подтвердили, что с помощью более маленькой дозы вакцины для детей в возрасте 5-11 лет можно получить такой же уровень антител, как у 12-17-летних и совершеннолетних с нормальной дозой. В детской вакцине поэтому содержится 10 микрограмм действующего вещества вместо 30. В ходе клинических исследований было установлено, что эффективность малой дозы вакцины у детей превышает 90%.

Заболевание COVID-19 у детей действительно чаще всего протекает в лёгкой форме. В единичных случаях течение болезни у детей может статья очень тяжёлым. Например, за время пандемии в Эстонии синдром мультисистемного воспаления возник уже у 24 детей, которые до заболевания коронавирусной инфекцией были совершенно здоровы. То, что COVID-19 для детей менее опасен, чем для взрослых, абсолютно не означает, что болезнь для детей не представляет опасности. Также важно и то, что мы хотим, чтобы наши дети получали хорошее образование, чтобы у них была возможность посещать кружки по интересам, и всему этому поможет вакцинация.

Зачем вообще прививать детей, если дети болеют коронавирусной инфекцией чаще всего легко и крайне редко попадают с ней в больницу?

Правда ли, что COVID-19 опасен только для детей из групп риска с сопутствующими серьёзыми хроническими заболеваниями?

Нет, точно нет. Какая-то часть из них определённо переносит COVID тяжелее, чем другие дети, но среди тяжело болеющих детей есть и те, у которых нет никаких факторов риска.

Может ли ребёнок, который уже переболел COVID-19, заразиться повторно и надо ли вообще его прививать?

Таких дополнительных исследований пока не было проведено много, но уже есть несколько публикаций, где приводятся эти данные по взрослым и детям и где сравниваются первые и повторные заражения. Ответ таков: “Да, вполне вероятно заразиться повторно”. Минимальный промежуток между двумя заражениями, согласно тому исследованию, составил 6 месяцев, а средний — 9 месяцев. Сила иммунной защиты со временем снижается. Кроме этого, появляются новые штаммы и во многих странах сочли, что иммунизация должна быть как можно более широкой. Для получается хорошей защиты рекомендуется ввести бустерную дозу в качестве вакцинации переболевших.

Рекомендация по вакцинации переболевших в отношении детей та же, что и в отношении взрослых: одна доза через полгода после выздоровления.

Имеющиеся вакцины защищают и от новых штаммов вируса?

Дельта-штамм не особенно отличается от изначального вируса. И мы видим, что вакцины работают против дельта-штамма, но уровень защиты со временем снижается. В то же время бустерная прививка значительно усиливает защиту. Так что против дельта-штамма вакцина работает хорошо.

Что касается нового омикрон-штамма, то сейчас считается, что привитый человек с большой вероятностью имеет защиту от тяжёлой формы заболевания. Но данных в ближайшие недели будет обязательно собрано больше и тогда мы сможем ответить более точно.

Есть ли дети, которых точно нельзя прививать от коронавируса?