ПОДКАСТ | Какие тренды не приживутся в Эстонии и почему не нужно каждый год покупать новую одежду — рассказывает стилист Светлана Агуреева(1)
В новом подкасте «По душам» мы обсудили тренды этой зимы, узнали, как в новогодние праздники выглядеть стильно, а также познакомились с тонкостями работы стилиста. Для этого мы позвали в нашу студию телевизионного стилиста Светлану Агурееву.
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- Какой стильный тренд в Эстонии еще не готовы воспринимать?
- Сейчас на смену 90-м приходят нулевые. Мы как раз-таки то поколение, которое их помнит: джинсы с заниженной талией, широкие ремни с большими ужасными пряжками, полупрозрачные сетчатые топы, кроп-топы. Думаю, что нулевые у общей массы не приживутся. Также это зимой очень популярны стеганные, как пуховик, брюки. Очень широкие и объемные. Это все-таки более подиумный или инстаграмный тренд. И я не представляю, чтобы по таллиннским улицам ходили в таких дутых и стеганых штанах.
- Новый год совсем не за горами. Что надеть на празднование? Каких цветов стоит избегать? А каким стоит отдать предпочтение?
- Посколько следующий год — год водяного тигра, астрологи рекомендуют надевать что-то в оранжевое, золотое, черное, также приветствуются всевозможные голубые оттенки. У меня как у стилиста нет никаких ограничений. Я считаю, что надо надевать то, что тебе хочется.
- А какие цвета вообще в тренде?
- Цветом года считается лавандовый. И он уже не первый сезон актуален. Также очень актуален яркий насыщенный зеленый. Я сама очень люблю черный цвет. Поэтому если у вас что-то черное, то всегда можно разбавить образ какими-то яркими, может быть со стразами или камнями, массивными серьгами или брошью.
Читайте блог Светланы Агуреевой: instagram.com/agureevastyle
Чем же занимается телевизионный стилист, как оставаться в тренде, что лучше: иметь свой личный стиль или следовать новейшим модным тенденциям? Об этом и многом другом мы поговорили в нашем подкасте "По душам".
Слушайте полную версию подкаста ниже: