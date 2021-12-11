ПОДКАСТ | Какие тренды не приживутся в Эстонии и почему не нужно каждый год покупать новую одежду — рассказывает стилист Светлана Агуреева

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- Какой стильный тренд в Эстонии еще не готовы воспринимать?

- Сейчас на смену 90-м приходят нулевые. Мы как раз-таки то поколение, которое их помнит: джинсы с заниженной талией, широкие ремни с большими ужасными пряжками, полупрозрачные сетчатые топы, кроп-топы. Думаю, что нулевые у общей массы не приживутся. Также это зимой очень популярны стеганные, как пуховик, брюки. Очень широкие и объемные. Это все-таки более подиумный или инстаграмный тренд. И я не представляю, чтобы по таллиннским улицам ходили в таких дутых и стеганых штанах.

- Новый год совсем не за горами. Что надеть на празднование? Каких цветов стоит избегать? А каким стоит отдать предпочтение?

- Посколько следующий год — год водяного тигра, астрологи рекомендуют надевать что-то в оранжевое, золотое, черное, также приветствуются всевозможные голубые оттенки. У меня как у стилиста нет никаких ограничений. Я считаю, что надо надевать то, что тебе хочется.

- А какие цвета вообще в тренде?

- Цветом года считается лавандовый. И он уже не первый сезон актуален. Также очень актуален яркий насыщенный зеленый. Я сама очень люблю черный цвет. Поэтому если у вас что-то черное, то всегда можно разбавить образ какими-то яркими, может быть со стразами или камнями, массивными серьгами или брошью.

Читайте блог Светланы Агуреевой: instagram.com/agureevastyle

Чем же занимается телевизионный стилист, как оставаться в тренде, что лучше: иметь свой личный стиль или следовать новейшим модным тенденциям? Об этом и многом другом мы поговорили в нашем подкасте "По душам".

Слушайте полную версию подкаста ниже:

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Чтобы послушать подкаст, нажмите розовую кнопку с белой стрелкой: